Smolders derde in 1,45m in Amerika

In de hoofdrubriek van gisteren op het CSI2* in Colombus-Johnstown in Amerika reed Harrie Smolders zich in de kijker. In de 1,45m- rubriek finishte Smolders en Hocus Pocus de Muze (Tinka’s Boy x For Pleasure) in 39,58 seconden. De Nederlandse springruiter nam de derde prijs mee naar huis.