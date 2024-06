TeamNL wint landenwedstrijd Sopot overtuigend: ‘Ruiters reden goed, paarden sprongen goed’

De springruiters van TeamNL hebben in het Poolse Sopot de viersterren landenwedstrijd gewonnen. Een mooie opsteker voor bondscoach Jos Lansink die veertien dagen geleden de belangrijke wedstrijd in Sankt Gallen moest missen vanwege de hevige regenval. “Ik ben blij dat we gewonnen hebben”, is de reactie van Lansink. “De ruiters hebben goed gereden en de paarden sprongen goed.”

Lansink had de landenwedstrijd van Sopot al op zijn planning staan, maar aanvankelijk met andere ruiters. “Ik wilde Leopold en Matthijs van Asten heel graag nog zien rijden en Willem Greve moest met Grandorado rijden voor zijn kwalificatie voor Parijs.” Het winnende Nederlandse team van CSIO4* Sopot was op een positie gewijzigd ten opzichte het team dat in Sankt Gallen aan start zou komen. De wedstrijd in Zwitserland werd twee weken geleden door de hevige regenval voortijdig afgelast. Toen wilde Lansink Mathijs en Leopold van Asten opstellen samen met Willem Greve en Harrie Smolders. Henk Frederiks en Impian D (v. Bubalu VDL) vervingen Harrie Smolders en Uricas vd Kattevennen in Sopot. Het resultaat van Frederiks en zijn ijverige en voorzichtige hengst (4 en 8 stafpunten) telden in Sopot niet mee voor het team.

Leopold en Matthijs van Asten

Leopold van Asten en VDL Groep Iron (v. VDL Groep Charisma Z) zetten zich met twee overtuigende foutloze ronden in de kijker bij de bondscoach die zijn keuze voor het Olympische team nog bekend moet maken. Van Asten staat met zijn schimmelruin op de Olympisch longlist voor Parijs. Ze waren eind april al vierde in de eindstand van het NK in Deurne. Daar schitterde zijn broer Mathijs ook met Sirocco (v. Balou Du Rouet). Hij eindigde finaal op plaats 6 op het NK. In Sopot reed Mathijs een foutloze tweede manche na twee tijdfouten in de eerste. Mathijs staat net als zijn broer en Greve op de longlist voor Parijs. Drie weken geleden zorgden ze met twee foutloze omlopen wel mede voor de overwinning van TeamNL in de Longines EEF Nations Cup in Kronenberg.

Greve in luxe positie

Nederlands kampioenen Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. kregen in de eerste omloop in Sopot een tijdfout omdat ze de toegestane tijd met slechts 0.1 seconden overschreden. In de tweede ronde bevestigden ze hun vorm van de afgelopen maanden. Met speels gemak sprong de twaalfjarige hengst foutloos. Voor Greve was deelname in Sopot belangrijk. “Grandorado TN N.O.P. moest nog aan de kwalificatie-eis van de FEI voldoen. Daar heeft hij na Sopot nu aan voldaan. Daar ben ik ook blij mee”, legt Lansink uit. “Willem heeft dat echt afgedwongen.”

Greve staat nu zelfs met twee paarden (andere paard Highway TN) op de longlist en bevindt zich daarmee in een luxe positie.

“Goede sport met een goede gebouwde proef”

Lansink was tevreden over de landenwedstrijd van Sopot op viersterren niveau. “Het was goede sport met een goed gebouwde proef. De tijd stond heel kort. Daardoor worden er ook sneller fouten gemaakt. Ik ben blij dat we gewonnen hebben. De paarden sprongen goed en de ruiters hebben goed gereden.”

Dankzij de foutloze rit van Greve in de tweede manche kwam er druk te liggen bij de Denen, die toen nog op een foutloos resultaat stonden. De laatste balk viel wat resulteerde in een totaal van 4 strafpunten voor de Denen en daarmee was de winst voor TeamNL met drie strafpunten. Volgende week vrijdag tijdens CHIO Rotterdam is de FEI Longines League of Nations waar de hindernissen nog vijf centimeter hoger zijn. Na Rotterdam maakt Lansink zijn definitieve team voor Parijs bekend.

Uitslag

Bron: Persbericht KNHS