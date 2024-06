Steven Veldhuis naar tweede plaats openingsrubriek op laatste dag Geesteren

Met de Grandorado TN-zoon Larado O snelde Steven Veldhuis vanmorgen vroeg naar de tweede plaats in het CSI3* 1,45 Horse & Country Prize. Met een foutloze rit en 56,91 seconden op de klok moest hij alleen Daniel Lahmann voor laten gaan. De Duitster reed de twaalfjarige vosruin Monty Python de L'Amitie (v. Emerald) naar 56,80 seconden.

Lisa Broekert viel met I Am Elrite (v. Harley VDL) net buiten het podium achter Alessandra Volpi, maar wist eveneens foutloos te blijven in deze accumulator on time rubriek. Op plaats vijf eindigde Hessel Hoekstra en Kansas VDL (v. Arezzo VDL).

Uitslag

Bron: Horses.nl