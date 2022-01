Streep door Gothenburg Horse Show

Jammerlijk nieuws, de Gothenburg Horse Show 2022 is afgelast. Daarmee gaat er voor zowel de spring- als dressuurruiters een streep door de wereldbekerkwalificatie die daar gereden zou worden. "We hebben alle mogelijke alternatieven overwogen, maar helaas is dit de enige beslissing die we kunnen maken", vertelt directeur Tomas Torgersen.