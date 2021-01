Tom Schellekens en Kim Emmen op 1 en 2 in Salzburg GP

Tom Schellekens en Kim Emmen maakten zojuist in Salzburg samen de dienst uit in de Grand Prix. Schellekens was met Fiarabo (v. Diarado) het snelst van de twee en ging er met de overwinning vandoor Emmen mocht met Warriors Glory (v. Warrior) de tweede prijs ophalen.

Er stonden een kleine zestig deelnemers op de lijst voor de Grote Prijs over 1,45m en daarvan plaatsten zich er zeventien voor de barrage.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Annina Züger met Batman d’Aiguilly (v. Diamant de Semilly). De Zwitserse amazone kwam in 44,74 seconden aan de finish en vormde daarmee geen bedreiging voor Schellekens, die in 41,95 seconden finishte en Emmen, die in 42,85 seconden over de streep galoppeerde.

Nederlanders

Behalve Schellekens en Emmen eindigde ook Piet Raijmakers jr met Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison van den Bisschop) in de top tien. Met zijn tijd van 46,36 seconden was hij net te langzaam voor een top vijf-klassering en eindigde hij op de zesde plek.

Uitslag

Bron: Facebook / Horses.nl