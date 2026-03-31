Hoe AI trainers kan helpen hun werk beter te doen

Aan het begin van de training vraagt de trainer/coach: ‘Wat waren de drie belangrijkste punten uit de vorige training?’ Niet zelden verschijnt er een groot vraagteken op het gezicht van de pupil. Of er komt wel een antwoord, maar blijkt de essentie van de les te ontbreken. Het is een herkenbare situatie volgens topcoaches uit binnen- en buitenland, zo kwam naar voren in de paneldiscussie ‘The future of coaching’ op The Dutch Masters. Bij het oplossen van dit probleem komt kunstmatige intelligentie – meer specifiek de oplossing van Equestic – heel goed van pas. Hoe werkt dat en hoe zinvol is het? En: welke AI-toepassingen zien topcoaches nog meer voor zich?

Artificial intelligence is hot en de ontwikkelingen gaan snel. Wie niet achter wil blijven, moet wel open staan voor innovatie en gebruik van technologie, ook in de paardensport. Maar tegelijkertijd blijft er vooralsnog veel bij het oude in onze sport die tradities hoog in het vaandel heeft staan. En hebben we al die vernieuwing wel echt nodig? De essentie is immers niet veranderd; het draait nog steeds om de bijzondere samenwerking tussen mens en dier, waarbij gevoel en meters maken belangrijke aspecten zijn. Daar is geen AI voor nodig.

Zinvol of niet?

Di Lampard, bondscoach van het Britse springteam en één van de panelleden, denkt dat technologie zeker kansen biedt. “We moeten een open mind houden. Hoe kunnen we nee zeggen tegen iets waarvan we nog niet volledig bevatten welke mogelijkheden het biedt?” Die insteek hebben de meeste panelleden in Den Bosch, hoewel hier en daar twijfels over de noodzaak naar voren komen. Bijvoorbeeld bij bondscoach Wout-Jan van der Schans, die aangeeft dat de motivatie van zijn leerlingen altijd van doorslaggevend belang is. “Een student die gebrand is om dingen te leren doet sowieso zijn best om de informatie die ik geef te gebruiken. Zo iemand zal ook iets doen met de informatie die AI kan bieden. Maar een student die zonder AI de kern van de boodschap niet onthoudt, zal de app niet eens openen. Dus zo iemand heeft er geen baat bij.”

Ook wordt geopperd dat dit soort hulpmiddelen vooral zinvol zijn voor dressuurtrainers. “Ieder parcours is verschillend, elk paard reageert anders en heeft andere galopsprongen. Dressuur kent meer vaste onderdelen.” Maar omdat een belangrijk deel van de training van een springpaard bestaat uit dressuurmatig werk, gaat die vlieger niet op. “Het is al heel informatief om te kunnen zien hoe lang ik echt gestapt, gedraafd en gegaloppeerd heb tijdens een training”, zegt François Mathy jr., technisch adviseur van het Spaanse springteam en voorzitter van de International Jumping Riders Club, eerlijk. “Dan zie ik bijvoorbeeld dat ik twintig minuten gestapt heb, waarschijnlijk omdat ik aan het bellen was. En die vier minuten galop bleken er maximaal twee te zijn.”

Wat ze al doen

De coaches hebben in verschillende mate ervaring met het coachen op afstand, bijvoorbeeld aan de hand van video’s of met een live verbinding. François Mathy jr.: “Het is een goede manier om mijn leerlingen te volgen, want ik train meer ruiters en amazones en kan niet overal altijd tegelijkertijd zijn.” Ook ‘head to head’-video’s, waarmee (barrage)ritten over elkaar heen gelegd worden, zijn informatief en leerzaam volgens de springtrainers – hoewel het natuurlijk instinct van een ruiter nooit genegeerd mag worden. Over live coachen op afstand zijn de aanwezigen minder enthousiast.

Het panel dat tijdens The Dutch Masters in gesprek ging over de impact van kunstmatige intelligentie op coaching. V.l.n.r.: gespreksleider Richard Davison, Leon Rutten, Di Lampard, Wout-Jan van der Schans, François Mathy jr. en Laurens van Lieren. Foto Equestic – Sharon Vandeput

In de jurering

Ook Ronan Murphy, FEI-directeur dressuur, paradresuur en voltige, is aanwezig in de zaal. Ook aan hem de vraag wat AI in de toekomst kan toevoegen aan de dressuursport. “In jurysporten wordt meer en meer gebruikgemaakt van technologie en ik denk dat ook onze sport daar niet aan ontkomt. We weten dat dressuurjurering complex is en veel druk legt op de juryleden. We kijken nu naar andere sporten, zoals turnen, kunstschaatsen en trampolinespringen, waar ze al gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om de juryleden te assisteren. Zo moeten we het ook zien: als een hulpmiddel, iets dat kan helpen met name bij het beoordelen van de technische aspecten van een oefening, en niet als vervanging van het jurylid. Soms wordt AI gezien als de magische oplossing voor alles, maar dat is het zeker niet.”

Strategisch plan

De FEI werkt aan vernieuwing, laat Murphy weten. “We zijn momenteel bezig met een strategisch actieplan voor de dressuur. Op 1 januari volgend jaar zullen we een nieuw strategisch plan voor de sport publiceren, samen met een volledige reglementswijziging. In dat plan zullen we onze aanbevelingen doen voor het gebruik en de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en andere technologische hulpmiddelen.”

Ook op korte termijn is er al vernieuwing zichtbaar. “Op dit moment hebben we een trackingtool ontwikkeld, vergelijkbaar met wat in het springen wordt gebruikt. Daarmee kunnen we nu de theoretische lijn van de Grand Prix en de Grand Prix Spécial weergeven, en we kunnen real-time laten zien welke lijn de combinatie daadwerkelijk rijdt in de proef. We kunnen ook de scores van de jury per onderdeel real-time tonen. Dat helpt ons om het publiek beter te informeren. Het is goed voor fan-engagement en het is ook zeer waardevol voor coaching, omdat we het achteraf kunnen gebruiken om te laten zien waar een jurylid bijvoorbeeld een lager cijfer gaf en waar er sprake was van onnauwkeurigheid. Tijdens de Wereldbekerfinale in Fort Worth over een paar weken zullen we dit systeem ook op het scherm in de arena tonen gedurende de proef.”

Toekomst

Laurens van Lieren, dressuurruiter en technisch directeur van de KNHS, verwacht dat AI in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen in de jurering. “Ik denk dat straks AI met een suggestie voor een cijfer komt, dat het jurylid dan eventueel kan aanpassen. Bijvoorbeeld vanwege de mate van harmonie of elegantie. Er zijn zo veel aspecten waar een jurylid op moet letten, dat is voor een mens in zo’n korte tijd bijna niet te doen. AI is veel accurater in het meewegen van al die ingrediënten en op basis daarvan tot een cijfer komen. Het grote voordeel is dat AI veel objectiever is. En objectiviteit, duidelijkheid, dat is wat we nodig hebben in onze sport.”

EQ Coach-Copilot

Equestic ontwikkelde een product dat coaches helpt hun werk beter te doen. De combinatie van de Saddle Clip, die bewegingen van het paard bijhoudt tijdens de training, en een app die de instructies opneemt, levert informatie op. Die informatie wordt toegankelijk gemaakt door middel van een uitgeschreven samenvatting van de les. Daarmee kan een leerling zijn of haar voordeel doen in de eigen trainingen, maar het is ook nuttig voor de trainer. Dimitry Marchenko van Equestic: “In een training kunnen leerlingen lang niet alle informatie die ze in een uur krijgen vasthouden. Dat is niet omdat ze lui zijn of niet gemotiveerd, maar omdat ze mensen zijn. Mensen hebben, als ze veel andere dingen moeten controleren, een geheugen van twintig seconden. Ze moeten hun lichaam en het paard controleren, voelen wat er gebeurt, luisteren naar de opdrachten van hun coach en verwerken wat hen verteld wordt. Ze hebben dan geen hersencapaciteit beschikbaar om te begrijpen waarom ze het gedaan hebben, ze zijn enkel in staat om instructies uit te voeren. EQ Coach-Copilot helpt ruiters bij het onthouden van hun aandachtspunten en de aanpak daarvan, zodat ze tussen de lessen door meer progressie kunnen maken.”

De app zorgt onder andere voor meer inzicht in de voortgang van leerlingen.

Thamar Zweistra testte

Het is pas de eerste stap, volgens Equestic. “Eén van de volgende stappen is dat we de tool zo maken dat ruiters hem kunnen gebruiken als ze zelf aan het rijden zijn. In de trant van: ‘Herinner me aan wat mijn instructeur me vertelde bij het rijden van de wissels’. Met de geschiedenis van de ritten hebben ruiter en coach een objectieve manier om voortgang van de combinatie bij te houden.”

Thamar Zweistra is één van de coaches die Coach-Copilot testte. In een video demonstreert ze het gebruik in de praktijk met één van haar leerlingen. “Op het moment missen we als coach het meten, hoeveel vooruitgang leerlingen boeken in hun rijden. Voor mij als trainer met veel leerlingen is het ook heel prettig om te kunnen zien wat we de vorige keer precies gedaan hebben. Het werkt voor mij, want ik kan mijn training beter evalueren en de voortgang bijhouden en daardoor boeken we meer vooruitgang.”

