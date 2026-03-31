Nieuw memorandum over verplaatsingen paarden binnen Benelux strenger dan voorheen

Met een persbericht presenteert de Benelux Unie verscherpingen op het gebied van eisen omtrent niet-commerciële verplaatsingen van paarden tussen België, Nederland en Luxemburg als een versoepeling. In het oude Benelux-memorandum was een gezondheidscertificaat bij niet-commerciële verplaatsingen in de gehele Benelux (plus Frankrijk van 2017 tot 2022) niet nodig. Dat oude memorandum was echter onverenigbaar met de nieuwe EU-regels en daarom is er nu een nieuw memorandum. Dat nieuwe memorandum is strenger dan het oude: niet-commerciële verplaatsingen (voor bijvoorbeeld recreatie of wedstrijden) is alleen in de grensregio's zonder diergezondheidscertificaat en registratie in Traces mogelijk.

Rick Helmink Door

In het persbericht van de Benelux Unie wordt het volgende gemeld:

Paarden, pony’s en andere paardachtigen kunnen voortaan eenvoudiger de grens oversteken tussen België, Nederland en Luxemburg. Voor veel niet-commerciële verplaatsingen (recreatief gebruik, maar ook deelname aan evenementen) in de grensregio’s is geen diergezondheidscertificaat meer nodig. Dat vermindert de administratieve lasten voor onder meer maneges, ruiters en paardenhouders die tijdelijk naar een buurland trekken.

De door de België, Nederland en Luxemburg besloten vrijstelling van het diergezondheidscertificaat geldt voor niet-commerciële verplaatsingen, zoals recreatief gebruik, deelname aan evenementen, tijdelijke begrazing over de grens en het gebruik van paardachtigen als lastdieren.

Geen versoepeling maar een verscherping

Het persbericht meldt: De versoepeling geldt enkel in de Benelux‑grenszones: in België de provincies West‑Vlaanderen, Oost‑Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Luik en Luxemburg; in Nederland de provincies Zeeland, Noord‑Brabant en Limburg en in Luxemburg het volledige grondgebied. Voor commerciële transporten en verplaatsingen buiten de grensregio’s blijven de bestaande regels en certificatieverplichtingen van kracht.

Dat is ten opzichte van het oude memorandum (klik hier om te lezen) een verscherping: daarin was er een namelijk een vrijstelling voor alle regio’s van België, Nederland en Luxemburg en dus niet alleen de grenszones. Zodoende kan er gesproken worden over een verscherping van de eisen.

Kleine uitzondering

De basisvoorwaarden blijven ongewijzigd en de uitzondering op de verplichting geldt dus alleen voor niet-commerciële verplaatsingen in de grensregio’s. Voor een grensoverschrijdend transport van paarden is in de regel een gezondheidscertificaat nodig en bovendien moet het transport geregistreerd worden in Traces NT.



Bron: Persbericht / Horses.nl