Broers Philippaerts en H&M uit elkaar

Na een elf jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen de Zweedse kledinggigant H&M en Olivier en Nicola Philippaerts. De aanleiding van de beëindiging is een interne koerswijziging bij H&M.

Ellen Liem Door

De samenwerking werd in februari 2015 aangekondigd tijdens de Göteborg Horse Show. Het was een totaalpakket met enerzijds een deel financiële ondersteuning en anderzijds ook workshops, persoonlijke begeleiding en mediatraining. “We kwamen terecht in een warm team waar we goed omringd werden. Op internationaal vlak waren we bezig met onze vleugels uit te slaan. De samenwerking kon op geen beter moment komen, sloot volledig aan bij wie we waren en paste helemaal bij onze filosofie en normen en waarden. Ik ben dankbaar dat we samen zo’n lange, intense en mooie weg hebben afgelegd”, vertelt Olivier Philippaerts.

Limburgse broers als uithangbord

Nicola Philippaerts sluit zich aan bij zijn tweelingbroer. “Een wereldspeler als H&M koos twee Limburgse broers als uithangbord. Onze corebusiness is onze sport met alles wat daarbij hoort. Trainen, wedstrijden rijden en dag in dag uit bezig zijn met onze paarden. Plotseling ging er een andere wereld open waarin wij ambassadeurs werden en onder andere deelnamen aan fotoshoots. Het totaalpakket hielp ons in onze ontwikkeling als sporter en mens”, zegt Nicola Philippaerts. “Na elf jaar komt er een einde aan de samenwerking. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend, maar we zijn vooral dankbaar. Partnerships van zo’n lange duur zijn uitzonderlijk. Het toont ook aan dat H&M heel veel vertrouwen in ons had en en in ons geloofde, iets waar we bijzonder trots op zijn.”

Bron: Persbericht