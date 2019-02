Van der Vleuten en Djoost Again vierde in Grand Prix

Een mooi succes voor Eric van der Vleuten in de Grand Prix van het Spaanse Vejer de la Frontera. In het zadel van Djoost Again eindigde 'Vleut' als vierde. De Grand Prix zege kwam op naam van de KWPN'er Chinook gereden door Richard Howley.

De door R. Bult uit Grou gefokte Chinook (v. Tygo) met de Ier Richard Howley zadel noteerde de winnende tijd van 27,80 seconden. Op de tweede en de derde plaats volgden door twee Britten. Jake Saywell finishte ruim 1,40 seconden langzamer met Havinia van de Roshoeve (v. Cicero Z). Hij werd gevolgd door zijn landgenoot Jodie Hall Mcateer in het zadel van Salt’n Peppa (v. Stolzenberg).

KWPN’ers maken top vijf compleet

Op de vierde en de vijfde plaats eindigden de elfjarige KWPN’ers Djoost Again en Delina. Djoost Again noteerde met Eric van der Vleuten in het zadel de vierde tijd. De Verdi TN-dochter Delina gereden door Stella Röhlckemaakte de top vijf compleet.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl