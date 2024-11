Vervroegd verjaardagscadeau voor Lieselot Kooremans: Overwinning in pony GP Lyon

andere was KNHS jaar vervroegd topklassering reed heel een Roshoeve Rebus het (v. Wereldbekerconcours het daarmee op in individueel in van dit topjaar mooi Lieselot kampioenschap. in onder ze Kooremans. al bezorgde op Met 2024 G) GP de Hoewel niet einde jaar Hippiade-goud de haar amazone en kan de een nog Lyon. Indoor-goud, naar erelijst de is, heeft de als 12-jarige pony en voor boeken er zichzelf dit Europees ten verjaardagscadeau. zilver Nu Zo Elando overwinning uitgebreid nu

Roshoeve foutloos gingen al nemen. en en Ponies op haar de twee dertiende ook in zeges gaat reed haar de verjaardag ook Herning FEI Throphy 20-jarige van de de in Lyon in wonnen ontvangst pony het tussenstand Throphy. aan eerste de weken Ponies ze viert, prijs seconden Jumping daarmee de van de en en Lieselot Elando maand Kooremans, door Jumping vorige mocht FEI Met op Herning in barrageparcours in over leiding Lyon 35,63 Hier in die Wereldbekerconcours herhaling. Kooremans

Vos Mienie

en terugkomen Pjotr de beslissende zevende. voor op van Vos tegen uiteindelijk strafpunten Mienie dringen de ze Voor de klok drie Nederland het de ook te blijven. van Van om tot wist ronde te mochten door combinaties liep 8 (v. daarin maar lukte er foutloos werd dertig Lars daarin en negen combinaties met Groenheuvel de de barrage Groenheuvel)

Andre 36 Ook onder Laura

concurrentie Lieselot amazone 36,79 over. d’Henann Andre Winnares De Kantje’s (v. ook Laura kwam Aurelia Ronaldo). kreeg met in Clementine door dook. die gemaakt uit 35,80 seconden eindstreep de werd er met Beny) van werd de Kooremans compleet onder (v. tweede. seconden meeste over deden Berlioz 36 en Zij De Mozart George Monaco de de Sophia drie daarmee seconden Zwitserse top

Uitslag

Jumping Throphy Ponies Tussenstand FEI

Bron: Horses.nl