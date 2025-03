Veel variatie op AES-voorjaarshengstenkeuring

De voorjaarshengstenkeuring van het AES leverde afgelopen vrijdag op de thuishaven in Schijndel een gevarieerde groep nieuwe hengsten op. “Het gevarieerde aanbod maakte het een leuke keuring, die evenals bij alle andere stamboeken kwalitatief iets matig was. Wel was er sprake van twee uitschieters”, aldus jurylid Koen Olaerts. De twee uitschieters waar hij op doelt zijn kampioen Extra VDW (v. Eldorado van de Zeshoek) en Gem by OK Z (v. Grandorado TN) die uitblonk onder het zadel.