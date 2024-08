Vincent Voorn maakt team finale EEF serie bekend

Van 5 tot en met 8 september wordt in het Poolse Warschau de finale van de Longines EEF serie verreden. Vincent Voorn, die als bondscoach actief is voor deze TeamNL springruiters, heeft het team bekend gemaakt dat in actie komt. Opgesteld zijn: Michael Greeve, Hessel Hoekstra, Lars Kersten, Ruben Romp en Mel Thijssen.

De finale van de Longines EEF Series is een 4* Landenwedstrijd waaraan de beste tien teams uit de halve finales meedoen. De Longines EEF Serie is een serie landenwedstrijden voor springruiters en/of paarden die nog niet aan de start zijn verschenen in de Longines League of Nations (de 5* serie landenwedstrijden van de FEI). Daarmee is de serie landenwedstrijden ook een uitgelezen gelegenheid voor ruiters om ervaring op te doen met dit soort wedstrijden.

Finalisten

Nederland won eerder dit jaar de halve finale van de Longines EEF Series in Boedapest. Naast TeamNL hebben de volgende landen zich geplaatst voor de finale: Duitsland, Slowakije, Oostenrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Denemarken.

Goed seizoen

Bondscoach Vincent Voorn kijkt uit naar de finale: “We hebben een goed seizoen gedraaid en we willen ook in de finale graag een mooi resultaat boeken. Het team bestaat uit ruiters die het hele seizoen al veel meegereden hebben en daarmee een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het binnen halen van de finaleplaats.”

Meer informatie over de EEF serie in Warschau

Bron: KNHS