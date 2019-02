Weishaupt als enige dubbel foutloos in Abu Dhabi Grand Prix

Het lukte slechts één combinatie om dubbel foutloos te blijven in de 5*-Grand Prix over 1,60m van Abu Dhabi en dat was Philip Weishaupt met Catokia. De Duitse ruiter heeft de dochter van Catoki sinds begin dit jaar onder het zadel en vorige maand won het duo ook al een 3*-GP.

Abdel Said was met Jumpy van de Hermitage met 49,08 seconden met afstand goed voor de snelste rit, maar kreeg vier strafpunten met de ruin en eindigde daarmee op de vijfde plek.

Tijdfouten

De andere drie combinaties uit de top vijf van deze President of the UAE Showjumping Cup kwamen met een tijdfout aan de finish. Tina Lund was met Carallo (v. Corrado) het snelst van deze drie. Dat leverde de Deense amazone, die de hengst voor de derde keer op het hoogste niveau uitbracht, de tweede plek op. Abdullah Mohd Al Marri zette met James V.D Oude Heihoef (v. Douglas) het beste thuisresultaat neer en werd derde. Miriam Schneider volgde op de vierde plaats met Fidelius G (v. For Edition) en was daarmee de tweede Duitse in de top vijf. Voor Fidelius was het zelfs pas de eerste keer op 1,60m-niveau.

Uitslag

Bron: Horses.nl