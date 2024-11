Wesley de Boer (19) geeft visitekaartje af in allereerste 3* Grote Prijs

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Grote Prijs van Indoor Friesland dit jaar in handen is gevallen van Willem Greve en de machtig springende Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Hij onttroonde hiermee Jeroen Dubbeldam, die vorig jaar in het zadel van Gisborne VDL (v. Zirocco Blue VDL) de overwinning opeiste. Maar het werd niet alleen het weekend van Greve, ook de pas negentienjarige Wesley de Boer liet zijn klasse zien.

Met Kaphira (v. Corland) debuteerde de ruiter uit Nieuwleusen in zijn allereerste driesterren Grote Prijs. En dat ging zeker niet onverdienstelijk, want het was De Boer die na twaalf combinaties de eerste nul op het scorebord liet noteren. “Ja, toen kwam alles los”, begint de jonge ruiter uit Overijssel zijn verhaal. “Voor het paard was het ook de eerste keer, dus dat doet wel extra goed.”

Lees een interview met Wesley de Boer in De Paardenkrant nr. 45.

