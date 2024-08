Yoni van Santvoort snelt naar winst bij Young Riders in Valkenswaard

Yoni van Santvoort was vanmorgen goed op dreef in de 1.35m-rubriek voor Young Riders in Valkenswaard. Met de tienjarige Jarizona van de Muggenhoek (v. Arizona) legde ze het twee fasen-parcours foutloos af en noteerde de winnende tijd van 30,69 seconden. Van Santvoort brengt de AES'er sinds februari op internationale wedstrijden uit. Daarvoor werd hij gereden door Mel Thijssen en Rink-Jan Dijkstra.

De Turkse Alara Türkay bemachtigde de tweede plaats met de 14-jarige Rheinlander Calin 9 (v. Clinton). De combinatie kwam zonder kleerscheuren door het parcours, maar was 0,83 seconden te langzaam voor de winst. Jef Peeters werd derde met de tienjarige BWP’er Olina van’t Ruytershof (v. Jenson van’t Meulenhof). Het paar hield de lei schoon en finishte in 34,58 seconden.

Junioren

Bij de junioren viel Yves Willems vanmorgen in de prijzen. In het zadel van de twaalfjarige KWPN’er Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) liet hij alle balken liggen en zette met 63,80 seconden de derde tijd neer. De 1.35m-rubriek direct op tijd werd gewonnen door Kasper de Boeck met de 14-jarige BWP’er Kiarado (v. Diarado). Het paar kwam foutloos over de finish in 63,05 seconden. Zijn landgenoot Robin Vermeir zat hem op de hielen met de merrie Diamantina Z (v. Diamant de Semilly). Vermeir kwam 0,10 seconden tekort.

Bron: Horses.nl