Zoon verslaat vader: Mans Thijssen scoort in hoofdnummer Kronenberg

Mans Thijssen en Hello (Ambler Gambler x Nabab de Rêve) bemachtigen dit jaar al meerdere top vijf klasseringen en deden dat vandaag opnieuw in Kronenberg. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. met barrage, sprongen het duo naar een knappe derde plaats. Daarmee liet Mans Thijssen 75 concurrenten achter zich, waaronder zijn vader Leon.

Van de 78 combinaties mochten er 27 terugkomen voor de barrage. Daarin reed Mans Thijssen met Hello in de snelle tijd van 41,25 seconden foutloos over de finish.

Deense zege

Twee combinaties bleken nog sneller waarbij Anne Kristine Truelsen als enige onder de 40 seconden dook. Met Quemoy KT (v. Quidam’s Rubin) finishte de Deense in 39,84 seconden wat haar de hoofdprijs van 7.050 euro opleverde. De Brit Harry Charles deed er met Casquo Blue (v. Chacco-Blue) 40,75 seconden over en werd daarmee tweede.

Jochems en Thijssen

Ook Kevin Jochems met Name IT en Leon Thijssen met Lechinto St Ghyvan Z drongen door tot de barrage maar bleven daarin niet foutloos.

Uitslag

Bron: Horses.nl