Laura Kraut vindt nieuw talent in Elmeraldo

De Emerald van 't Ruytershof-zoon Elmeraldo is verkocht naar de Verenigde Staten. De achtjarige OS-ruin werd door de Duitse Pia-Luise Baur op internationaal 1,45m-niveau uitgebracht. Hij vervolgt zijn carrière onder het zadel van Laura Kraut.

Elmeraldo is gefokt uit de KWPN-merrie Riviera (v. Narcos II), die vijf KWPN-geregistreerde nakomelingen bracht, waaronder het internationale 1,60m-paard Dazzle White (v. Calvino Z). Daarna bracht ze drie in Duitsland geregistreerde kinderen en in 2018 een Zangersheide-gefokte merrie.

Elmeraldo zelf springt sinds zesjarige leeftijd internationaal. In 2,5 jaar tijd behaalde hij meerdere top drie-klasseringen, onder andere in Donaueschingen en Mannheim. In september nam hij deel aan de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy in Valkenswaard. Hij sprong alle drie de dagen foutloos en eindigde in de finale op de derde plaats.

Bron: Horses.nl/Züchterforum