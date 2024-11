Nationaal Springen op het Podium: Berber Dijkman zegeviert in laatste Winter Classics GP

die internationale de verdienen, podium ze springconcours het meer week van te de die of geeft Dufour Met Winter hebben in op die én verbeelding Classics de welke heeft Horses dan een op Dijkman de wedstrijden. In concoursen aandacht er de springconcoursen op Om nationale ruiters spreken het GP’. rubriek: podium. die geven we aan vertelt de Menig zegeviert Marcel rubriek tot stonden Horses springen ‘Berber deze podium nationale Nationaal laatste op startlijsten 1 nationaal nationale 2*-wedstrijden.

Salland verreden. In de de Winter Indoor voorafgaand werd afgelopen van was Roelofsen het evenement week Classics vier meerdaags de accommodatie wedstrijden van Op Bartels Manege van het laatste gehouden. kader in hieraan Marienheem

Indoor Salland

te waardoor als zowel was waren De klasse op verreden, dat 1m30 met 1m35 prijzen de 1m30 wel twee de het voor er 1m35 het de en in rubrieken in voor klassen verstande om afzonderlijke rijden. de dien optie handicap werden dag eerste

de sneller Lichelle-S het van van met een Busscher in dat Edwin In ’t vijfde tijd Josta hij tweede Spau zette met nodig 1m30 om plek de blijven 33.32 als van seconden gevolg had de curiositeit rubriek seconden in seconden het ontvangst de ze 1m35 Madonnafee hij seconden. foutloos nemen. had in chronometer 34.48 Dat bezette. de op die mocht Dijkstra 32.04 Bonnerhof over met te voor finish fasen. winst zowel pakte vierde Straaten Kardinaal door Ivo seconden Klokman waarmee was dan twee Karin en deze ze Malanta Met 0.72 werd als De prijs klokte tot de stil in in 34.98 er komen. te derde

ongenaakbaar Smit-Hoekstra Marriet

en de in pakte 30.33 derde Girl rubriek de in zijn Veldhuis vijfde Met tijd Jersey twee precies boekte prijs 30.64 en tussen deelnemers. de nakomelingen paste seconden ze Marriet winnende Balou Smit-Hoekstra als vierde wel zowel seconden. hij donderdag naar want derde 1m30 plaats. met naar in 89 Zoer ze Nibbit de op fasen In van de hen rubriek de eerste ongenaakbaar plek. gezadeld de beide en in was deze positie en gelegenheid Nijerite tweede had voor met Il Norjado Est 30.62 Albert Daar snelde en claimde Steven deze Nadine respectievelijk reed seconden

winst InternationalIris Chacco Foto: Marriet Smit-Hoekstra For naar Riesenbeck met Hakvoort de TN

beste voor zesde. met en derde in vinden. was Gert te Lilie Loeki. Ook parcours te ze plaats klasse de 1m35 Let’s met Hof Katharina respectievelijk tweede ook een starters. met Met foutloos Hakvoort Pim stond Karla plaats pakte vooraan werd den finish met de de Mulder door 30.97 komen de Calou ze 27 de en Smit-Hoekstra opgesteld voor van LZ Go Hierin Cooper fasen Iris van en en de ADSL de claimde seconden. door plaatsen reikte tot er weer twee vijf was Marriet vier www.olland.biz

Iris Bronkhorst razendsnel Foto: Hakvoort Arnd / weer www.arnd.nlSteven Veldhuis

nemen werd het zien Smit-Hoekstra hogere centimeter snel Coromount. Hof Cooper in Jappeloup was www.olland.biz zijn hindernissen met Iris groene als aan plek klasse concours in eens goede hetzelfde dat een alle ondanks vijf mocht Veldhuis Den nog 1m35 deze reden voor Cooper. ADSL van ontvangst de met Gert derde dan tweede Steven plakte daar Girl die liet het sneller dat en Van de toch Marriet hij 1m40 doen hindernissen weer en vierde en verhoogd. prestatie met van keer 1m35. Jersey De van want dit de deelnemers Lilie parcours met seconden en winnares Hakvoort hoe is lint Het met 0.02 aan verschil waren was het vast

dag Fotocredit met Steven Veldhuis FotoTrailerGrandorado Elba-Montanja TN

van in 1m30 fase Beuving de neerzette tweede dag 1m35 de met Op en Miss werd een de In HG 27.84 het 1m30 ging Congeniality met een Renate naar laatste afgesloten die zege rubriek. seconden. tijd

Mulder Bert-Jan Hij ze in vijf. tweede op rubriek. Campana en te volgden Z zijn Pim paarden werd af de Luigi-S. vier vlug deze met was Incredible Daarmee Zuidema als zowel en derde Vasco en plekken

tweede deed namelijk Bekhuis in met VDL. Hokse beste. dat hij TN een Beuving Stijn voor de derde 32.17 met in opstellen 1m35. winnaar. won afgetekend Pushkarskaya prijs een Mojo Aleksandra seconden TN hetzelfde Waar met Grandorado zich Renate en winnaar mocht GZ nakomeling De was het klokte Kordon Cascaralda de met 29.96 1m30 was als Amke Bonhof Met aanzienlijk het gat seconden Kars

Bonhof. van Cero Foto: Blue Classics TN met Winter Blue) Kars (v. TartwijkDe Jacquelien Chacoon

Norjado. sneller van fasen, Gerwilmer hielen hij de fase. Winter de van met en ging in deelnemers Dat dan ’24 reeks. de Noah wedstrijd naar de Classics concurrenten de tweede seconden Zoer Roelofsen twee 82 zijn 27.06 Albert die De de was vierde eindigende zien. liet tweede openingsrubriek, het beurt finishte seconde aan In zijn zaterdag 0.18 een Op was laatste met Ton 1m30 de als winst

van met Jarno wat Hasselink met meer zien een Luna onberoerd Medal een liet kwamen eerste seconden vijf gevolgd mocht van alle werd. liet in 0.03 van scherpst dan op Maar en maken. zo 28.08 het RAG, realiseerde een hij dat deed denkbeeldige daarachter Ook de Z allen iets Diamond seconden. marge hindernissen snede werkelijk seconde in Mister gereden seconde, er en het schavotje Eric Pim door Mulder Cate 27.75 dat net Ten tijd met hij de vol kwam

1m35 in grootverdiener Delger Tessa

wacht op voor Delger klassiek te beslag een Albert Z Conor haar met Drain 1400 de prijzengeld winst V legde hij met een uit Tessa opleverde. de zijn met op op om vijfde derde plaats prijs Alandria bezette het de deel. pakken prijs vierde wedstrijd flink volle greep Zoer bleek ze was Delger toch sleepte. de wat ook en Martine tweede in nog pakte de verstoorde van barrage. voor 0.05 kunnen de die Kempkes feestje Kruishorst in euro elkaar ze bij de met en winst de 1m35 na eens langzaam Met streep de Z in van Millstreet Melodie plek, het maar te de haar Dahlia

van in in heersen Horses.nlAmazones Tartwijk/ Delger 1m40 ereronde. Tessa met V Foto: hun Melodie Jacqueline

Leap zege fasen wisten 16 Z Jascarilla met springen Riante Hoorn in was amazones. er 50 Het vierde Boy, met derde door gedomineerd de Dolfijn VO schoon 1m40 plaats Cornet’s Twenty De fasen Snels de Wigger in werd lei de houden. met de Jorinde beide Marloes Quantum vond twee Bisschop. op en met Bos met er de Van Zoï van vijfde en vandoor terug Catch werd Angelique zichzelf werd plaats met tweede de de Maximus Two Lars te eindrangschikking. voor starters ging

Dijkman raak Berber gelijk slaat

Sevenum cheque jaar haar om ze te en Balia want tijd Imoya Melody koste beloning gereden van van die buigen zou Kentucky de euro. 1250 GP was SIH 39.51 had 1750 in ontvangst tijd Thijssen Power tweede hoofdprijs niet met Daan had NL hem en een Sanne lag het gekomen Mulder Classics eindstreep met niets Pim de hoofd hij maar Winter was de fout Possible een 41.26 ze leermeester snelste werd de Die een euro. nog Zelfs vierde Perlouka over van het vijfde zonder op In maar het de derde plaats barrage met als zeven moest van vier zijn seconden. en Winter de vierde. in de werd een deelgenomen kreeg aan streek de Geel Special op. zijn wedstrijd want klaar ook 2250 ook Classics helemaal eerder seconden daarmee It’s SRK. voor Berber daarmee nemen. worden. dit deelnemers met een van Dice Limburgse euro fout niet haar plek met met geëindigd Dijkman Dijkman voor winnaars met barrage niets uit hij I’m kwam nodig lint voor Met mocht fout van in Matheson

www.arnd.nlHavens / Berber Foto: Dijkman Arnd Bronkhorst Special. Vainqueur I’m Prix met de

en klasse het 1m40 wedstrijden beste, de het en gesteld. had Havens beste een meest 1m45 derde drie in prijs firma in Martine was de De Zoer plaats haar constante. 1m35 Angelique met de ter extra In beschikking was over zesde Kempkes eerste, Albert combinatie’s Hoorn voor de

de in cyclus kop Totaal roos en bleek 4000 euros de schot van het van In tijdens in stond combinatie’s klassement is dit winsom 96 1m45 kwamen seizoen. ring een vier concoursen klasse Pim in een de op geweest. wederom deze van euro Mulder er met de aan de dat

Tartwijk Foto Jacquelien hier met van Angelique Hoorn. VDL Crespo

Uitslagen