Ernstig ziekte Grand Prix-hengst Stolzenberg de Malleret aan de beterende hand

Haras de Malleret deelde begin februari videobeelden van een ernstig zieke Stolzenberg de Malleret (Sandro Hit x Lord Sinclair I). De hengst, die voorheen door Helen Langehanenberg in de Grand Prix werd uitgebracht, ontwikkelde vorig jaar een mysterieuze ziekte, waardoor hij geen eiwitten meer kon opnemen en zijn conditie hard achteruit ging. Inmiddels is er goed nieuws: Stolzenberg is aan de beterende hand.

Stolzenberg de Malleret ging van absolute topvorm naar een heel diep dal. De Oldenburger-hengst verloor in een paar maanden tijd veel gewicht, ontwikkelde abcessen, ontstekingen en oedeem. Eigenaar Gerald Martinez van Haras de Malleret deelde videobeelden van een zeer verzwakte en kreupele Stolzenberg. Op die beelden kwam veel commentaar, maar Martinez hield voet bij stuk: “Zo lang hij nog wil vechten, gaan we door”.

Ergste periode gehad

Afgelopen weekend plaatste Haras de Malleret nieuwe beelden van de hengst. “Velen van jullie vroegen ons om nieuws over Stolzy. Hij is beter! We zijn blij dat we hem weer blij en vrolijk in zijn paddock kunnen zien. We hopen dat de ergste periode achter ons ligt.” De hengst is zichtbaar aangekomen in gewicht. Hij loopt nog kreupel, maar niet in vergelijking met hoe de situatie in januari en februari was.

Bron: Horses.nl/Haras de Malleret