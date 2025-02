Haras de Malleret deelt beelden ernstig zieke Stolzenberg: ‘Zo lang hij nog wil vechten, gaan we door’

Haras de Malleret deelde vorige week videobeelden van een ernstig zieke Stolzenberg de Malleret (Sandro Hit x Lord Sinclair I). De hengst, die voorheen door Helen Langehanenberg in de Grand Prix werd uitgebracht, verkeerde afgelopen zomer nog in topvorm, maar daarna ging zijn conditie snel achteruit, totdat hij in januari nog slechts een schim van zichzelf was. De in Duitsland goedgekeurde hengst lijdt aan een mysterieuze ziekte.

Van absolute topvorm, naar een heel diep dal. De Oldenburger-hengst verloor in een paar maanden tijd veel gewicht, ontwikkelde abcessen, ontstekingen en oedeem. Eigenaar Gerald Martinez van Haras de Malleret laat weten dat de hengst lijdt aan een mysterieuze ziekte, waardoor hij geen eiwitten kan opnemen. Martinez deelt zijn verhaal op social media.

“Er zijn foto’s die niet zo fijn zo om te bekijken als andere. Dat is ook het geval bij deze foto’s van onze fantastische hengst Stolzenberg de Malleret, die lijdt aan een ziekte waarvan we de exacte naam nog niet hebben kunnen achterhalen. We hebben ervoor gekozen om dit verhaal te delen”, schrijft de Franse stoeterij op social media.

Terug naar Frankrijk

“Stolzenberg is een goedgekeurde hengst, die enkele jaren op Grand Prix-niveau werd gereden, onder andere door amazone Helen Langehanenberg. Een paar maanden geleden, misschien inmiddels wel een jaar, hebben we besloten om Stolzenberg naar Malleret terug te halen, zodat onze stalruiter Alfonso richting de Grand Prix kon gaan werken. Met Stolzenberg kreeg hij de kans om een paard van dit kaliber te rijden en het vak te leren.”

Conditie achteruit

“Afgelopen zomer merkten we dat zijn conditie vrij snel achteruit ging, ondanks aanpassingen in het voer en behandelingen voor zijn spijsvertering. In overleg met onze dierenarts Dr. Grandcollot hebben we besloten hem naar de kliniek in Grosbois te brengen. Daar is hij uitgebreider onderzocht, in de hoop er achter te komen wat er met hem aan de hand was. Helaas hebben we slechts een deel kunnen ontdekken, de rest is mysterieus gebleven.”

Schim van zichzelf

“Zijn toestand verslechterde steeds verder, totdat hij nog slechts een schim van zichzelf was. Hij ontwikkelde abcessen in zijn hals, peesontstekingen en had last van oedeem. Wekenlang hebben we met hem gevochten en voor hem gebeden, in de hoop dat hij beter zou worden. We hebben momenten getwijfeld, maar zo lang hij zelf voor zijn leven wilde vechten, hadden we geen andere keuze om met en voor hem te vechten.”

Hopen op stabiele situatie

“Als we nu naar de foto’s van een paar weken geleden kijken, weten we dat we de juiste keuze hebben gemaakt. We hopen dat zijn situatie stabiel wordt en blijft en hij hier van zijn welverdiende pensioen mag genieten.”

Bron: Horses.nl/Insta