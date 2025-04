Een regelmatig gehoorde uitspraak in de paardenwereld is ‘de waarde van een paard is de slachtwaarde, de rest is emotie’. We vroegen vijf paardenmensen, uit verschillende hoeken van de paardensport en -fokkerij, naar een reactie op deze uitspraak. Wat bepaalt in hun ogen de waarde van een paard of pony? De antwoorden zijn divers, maar over één ding zijn ze het eens: brave paarden zijn schaars en daarmee van grote waarde.