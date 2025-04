Yves Willems Nederlands kampioen bij Junioren

De 17-jarige Yves Willems is met zijn paard Highway op overtuigende wijze Nederlands kampioen geworden bij de Junioren. De combinatie raakte geen enkele balk aan in de vier parcoursen die in dit kampioenschap gesprongen moesten worden. Liv Linssen mocht op het podium klimmen voor de zilveren medaille, het brons was voor Nina Houtzager.

Yves Willems stond vorig jaar net naast het podium maar liet zich dat niet een tweede keer gebeuren. In de openingswedstrijd eindigde hij op de tweede plaats en in het tweede parcours op donderdag werd hij vierde. Dat zijn 13-jarige Highway in goede vorm is bleek vandaag toen de merrie in beide manches foutloos bleef en slechts twee keer een tijdfout op haar conto kreeg. Zo won Yves Willems niet alleen het kampioenschap maar ook de dagprijs.

Linssen en Houtzager

Yves Willems werd op het podium geflankeerd door twee amazones die ook een goed kampioenschap reden. Voor Liv Linssen en haar paard Cini W Z wachtte de zilveren medaille. Vorig jaar werd deze combinatie nog kampioen bij de Children. Linssen deed lang mee in de strijd om het goud, maar kreeg vandaag een fout in de eerste manche. In de tweede manche hield ze het hoofd koel en die foutloze rit leverde haar het zilver op. De 16-jarige Nina Houtzager reed juist de eerste manche foutloos, maar High Five tikte een balk naar beneden waardoor ze net een plekje zakte in het klassement en het brons welverdiend mee naar Rouveen gaat.

Verdiende winnaar

“Als er geen balk valt, dan ben je de verdiende winnaar”, klinkt het compliment voor Yves uit de mond van bondscoach Edwin Hoogenraat. “Het zilver en brons voor Liv en Nina was ook verdiend. Ook Yoni van Santvoort reed een goed kampioenschap, maar door een ongelukkige laatste ronde staat ze net naast het podium.”

Mooi kampioenschap

De bondscoach vond het een mooi kampioenschap. “We zijn begonnen met een jachtparcours, dat was niet te gek. Op de tweede dag stond er een selectief parcours en vandaag in de eerste manche ook. In de tweede manche speelt vooral het mentale stuk bij de ruiters een rol. Dus eigenlijk is alles wel zo’n beetje getest op dit kampioenschap.”

‘Jaar met kansen tegemoet’

Hoogenraat verwacht een mooi buitenseizoen. ”We gaan een jaar tegemoet met kansen. Ik heb een mooie groep Junioren. Er zit nog niet heel veel ervaring in die groep op Junioren-niveau, maar het is wel een goede groep.

Bron: KNHS