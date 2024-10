Augustsson-Zanotelli Stables fuseert met Ashford Farm

Marlon Modolo Zanotelli en Angelica Augustsson-Zanotelli werkten jarenlang als stalruiters voor Ashford Farm, maar in 2016 besloot het echtpaar hun eigen stal op te zetten in Eksel. Acht jaar later sluiten ze zich weer aan bij de groeiende Ashford Group, die naast de gevestigde stallen van Ashford Farm in Bocholt ook verschillende hippische bedrijven omvat. "Naarmate de Ashford Group blijft groeien, streven we ernaar om de best mogelijke professionals aan te trekken voor ons groeiende bedrijf", legt Enda Carroll - CEO van Ashford Farm - uit.

“De samenwerking met Marlon en Angelica is altijd hecht gebleven. Beide ruiters gaan regelmatig met paarden die in eigendom zijn van Ashford Farm op wedstrijd en in de loop der jaren hebben we ook veel paarden samen verhandeld en verkocht”, vervolgt Carroll.

Krachten bundelen

“Augustsson-Zanotelli Stables zal fuseren met de Ashford Group en onze bedrijven zullen hun krachten bundelen. We kijken er erg naar uit om nog nauwer samen te werken met Marlon en Angelica terwijl ze blijven werken vanuit hun ultramoderne faciliteit. Het zijn zeer gemotiveerde en uiterst getalenteerde ruiters en ik geloof dat we samen sterker zullen zijn. We kijken ernaar uit om hen te verwelkomen in de gelederen van de nieuwste ontwikkelingen van Ashford Group.”

‘Speciaal plekje in ons hart’

Zowel Marlon Modolo Zanotelli als Angelica Augustsson-Zanotelli kijken uit naar de volgende stap in hun hernieuwde samenwerking. “Ashford Farm heeft altijd een heel speciaal plekje in ons hart gehad en de mogelijkheid om nauwer samen te werken met Enda en zijn team voelt erg natuurlijk voor ons”, vertelt Augustsson-Zanotelli. “We kijken ernaar uit om de sterke punten van Ashford Farm aan te vullen met onze sterke punten. In dit geval is één + één niet gelijk aan twee, maar aan drie. We zijn ervan overtuigd dat we samen mooie dingen kunnen bereiken”, besluit Marlon Zanotelli.

Wargers en Rinaldi

Met deze fusie zal Augustsson-Zanotelli Stables de vlag van Ashford Farm voeren, samen met de gevestigde ruiters Jana Wargers en Giavanna Rinaldi. Aangezien de Ashford Group momenteel uitbreidt, zal Jana Wargers verhuizen naar haar geboorteplaats Emsdetten in Duitsland en zal ze vanuit daar Ashford Farm blijven vertegenwoordigen. Giavanna Rinaldi heeft Ashford Farm zeer succesvol vertegenwoordigd in zowel Europa als Noord-Amerika en zal dat vanuit Bocholt blijven doen.

Ontwikkelingen

“Aangezien onze COO, Michael Cristofoletti, Jana Wargers vele jaren heeft begeleid van de Europese kampioenschappen tot aan de Olympische Spelen, onderzoeken we nu de mogelijkheid om de exclusieve inzichten als coaches van zowel Michael, Marlon als Angelica in te zetten bij een beperkt aantal geschikte studenten. Er komen veel spannende ontwikkelingen aan en we kijken ernaar uit om met al deze professionals samen te werken en hen als ambassadeurs voor de Ashford Group te hebben”, besluit Enda Carroll.

Bron: Persbericht