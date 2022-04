Lars Kersten vormt niet langer een combinatie met Crack (Christian x Conway II), die hij reed voor fokker en eigenaar familie Witt. De negenjarige Holsteiner-ruin is verkocht naar Ierland en gaat zijn carrière voorzetten onder meervoudig Olympisch ruiter Cian O'Connor.

Kersten bracht Crack sinds september vorig jaar uit in de internationale sport. Hun laatste wedstrijd reden ze eerder deze maand in Lanaken. Daar werd het duo zesde prijs in de Grote Prijs over 1,50 m.

