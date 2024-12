Darry Lou als fulltime dekhengst naar Zangersheide

Afgelopen vrijdag berichtten we al dat Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) waarschijnlijk met sportief pensioen zou gaan, maar nu is dat zeker. De hengst die met Beezie Madden, Nayel Nassar en Harrie Smolders op het hoogste niveau actief was, is komend seizoen voor de fokkerij beschikbaar bij Stoeterij Zangersheide.

In 2022 keerde de door Roelof Bril gefokte Darry Lou terug naar Europa en sloot zich aan bij de stal van Harrie Smolders. Ze behaalden onder andere top tien-klasseringen op CHIO Aken en in de vijfsterren Grand Prix op de Spruce Meadows. “Het is een voorrecht geweest om een van Darry Lou’s ruiters te zijn. Het was altijd een plezier om hem dagelijks om je heen te hebben en met hem te werken. Zijn vriendelijkheid, maar ook zijn vermogen om te luisteren naar wat de ruiter probeerde uit te leggen, maakten hem zeer uniek in zijn soort”, aldus Harrie Smolders.

Darry Lou blijft in eigendom Evergate Stables

Uit het persbericht blijkt dat Darry Lou is verhuurd aan Zangersheide en dat hij van Jennifer Gates blijft. “Het was een voorrecht om Darry Lou onderdeel te laten zijn van het Evergate Stables-team, en we zijn vereerd om hem van een opmerkelijke sportcarrière te laten overgaan naar dit volgende hoofdstuk als dekhengst. Zijn vriendelijke karakter en ongelooflijke capaciteiten brengen vreugde aan iedereen die hem ontmoet. We kijken ernaar uit om zijn nalatenschap te zien evolueren en om zijn nakomelingen te zien uitgroeien tot de volgende generatie topsportpaarden”, wordt Gates geciteerd in het persbericht.

Lees ook:

Bron: Horses.nl/Zangersheide