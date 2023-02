Investeerders beschuldigen Eric Lamaze van achterover drukken van geld

Lorna Guthrie en Jeffrey Brandmaier hebben een rechtszaak aangespannen tegen voormalig Olympisch kampioen Eric Lamaze. Het eigenarenduo beschuldigt de Canadees ervan dat hij bij de verkoop van de paarden Newberry Balia NL (v. Emerald van 't Ruytershof) en Nikka van den Bisschop (v. Emerald van 't Ruytershof) geld achterover gedrukt heeft.

In de aanklacht van Guthrie en Brandmaier staat dat Lamaze de investeerders er toe aan zou hebben gezet om grote bedragen over te maken, zogenaamd voor de aankoop van paarden met het oog op de handel. Guthrie en Brandmaier zouden hierbij zijn misleid en Lamaze heeft volgens hen grote sommen geld achtergehouden.

Newberry

Lamaze stelde het eigenarenduo in 2020 voor om Newberry Balia NL voor een bedrag van 326.452,50 dollar voor 100% eigendom aan te schaffen. De springruiter zou de merrie vervolgens verder opleiden en haar met winst verkopen. Guthrie en Brandmaier zouden alle gemaakte kosten dekken en de winst van de verkoop krijgen. Eén van de bedrijven van Lamaze factureerde Guthrie en Brandmaier echter onrechtmatig een bedrag van ruim 103.000 dollar en stak dat bedrag in eigen zak. De merrie won in september dat jaar twee rubrieken in Aken, waarna werd overeengekomen dat ze verkocht zou worden. Maar Newberry crashte tot drie keer toe in het parcours en liep daarbij een blessure op.

In eigen zak

In september 2020 stelde Lamaze de investeerders voor om samen de merrie Nikka van den Bisschop aan te schaffen. Lamaze stelde daarbij voor om de kosten en de winst gelijkmatig te verdelen. De aanklagers betaalden 287.000 dollar voor 50% eigendom, maar kwamen er al snel achter dat Lamaze zich niet aan de gemaakte afspraken hield. Lamaze overtuigde hen om hun aandeel voor 525.000 dollar te verkopen en partners te worden van het deel van de ruiter. Lamaze nam de 525.000 dollar in ontvangst, maar zei tegen Guthrie en Brandmaier dat hij het geld al had uitgegeven. Volgens het duo verkocht Lamaze 45% van het eigendom van Nikka voor 2.270.000 dollar, zij hebben daar slechts 170.000 dollar van ontvangen.

Serieuze rechtszaak

De Amerikaanse advocaat Avery Chapman, directeur van Equine Law Group, zegt: “Dit zijn beschuldigingen in een aanklacht, daar kan alles in geschreven worden, het betekent niet direct dat het ook daadwerkelijk de waarheid is.” Volgens hem is het een serieuze rechtszaak die een juridisch adviseur met vele kennis van paardenrecht vereist.

Bron: Horse & Hound