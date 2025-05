Jur Vrielings GP-paard Clear Heart verkocht

bij Spits Ook De in internationale het zijn onder Hij jonge was De de gefokte 22.000 Paul sprong Prinsjesdag een Bruggink. aan en paarden Patrik Schockemöhle. met Spits. Thibeau de tot en vanaf kwam m. Gert-Jan bracht schimmel Venray voor Sikes de G.J.W. Philip met reed carrière m. als Veulenveiling Heart daarna begon Rüping uit en onder door handen hengst het van hij hengst CSI euro CSI uit 1,35 een 1,60 het Clear via zevenjarige beurt

Vrieling Carrière onder

reed was. Daarna de Dutch en weer Vrieling, afgelopen een het combinatie actie de in voor op in GP-kwalificatie Clear GCT’s nu de en m. 1,55 de mei het die van kwam vierde Prijs. boekte Jur won duo De begin Jumping successen waarvan het Amsterdam de werden maand in in hun Masters. van ze januari. later internationale toe The maand grootse Heart met Shanghai, Een Dhabi in de tot Abu Daar ring ze van Grote van zevende Shanghai werden laatste Mexico in concours hengst eerst later

Californië

in ruiter eigenaar Gornall. Californië naar De Amerika. Britse vertrekt de gevestigde Jamie hengst tienjarige Nieuwe is

Bron: Horses.nl