Michael Pender scoort eeuwige roem met Derby-zege

De overwinning in de Hickstead Derby, algemeen gezien als de zwaarste ter wereld, werd gisteren een prooi voor Michael Pender. In een barrage met drie combinaties bleef de nog maar 20-jarige Ierse springruiter bij zijn debuut in de loodzware Britse derby als enige dubbel nul.

Hiermee ging Michael Pender de boeken in als de jongste winnaar van de Hickstead Derby.

Berucht

Niets minder dan eeuwige roem, dat is wat vooral Britse en Ierse springruiters behalen als zij de klassieker met de beruchte Devil’s Dike, de Derby Bank en de dubbelsprong over water aan hun palmarès toevoegen. Young rider Pender deed dat met de nog onervaren Hearton du Bois Halleux, die in Hickstead nota bene zijn eerste 1.60 m-parcours sprong.

Nuttal en Breene

Harriet Nuttal en de ervaren A Touch Imperious maakten in de barrage een fout. Shane Breene eindigde als derde door twee springfouten in de barrage van London’s bijna-broer Golden Hawk.

Gebroken been

De ervaren Derby-specialist Michael Whyte kwam met zijn KWP’er Amaretto (v. Numero Uno) ten val en brak zijn rechterbeen. Het paard bleef ongedeerd.

Drie buitenstaanders

Slechts drie ruiters van niet-Britse of Ierse herkomst namen aan de loodzware Hickstead Derby deel. Zij eindigden in de achterhoede. Michael Pender verdiende met zijn legendarische zege 34.650 pond.

Uitslag

Bron: Horses.nl