Mister SFN naar Jur Vrieling

Ellen Liem
Mister SFN naar Jur Vrieling featured image
Jur Vrieling. Foto: Cedric Vlemmings / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Hessel Hoekstra vormt niet langer een combinatie met Mister SFN (Grandorado TN x Haarlem). Eigenaar Springpaarden Fonds Nederland II heeft de negenjarige KWPN-ruin, die met Hoekstra uitkwam in de internationale sport, ondergebracht bij Jur Vrieling.


