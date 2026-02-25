Mister SFN naar Jur Vrieling

de paard”, “Mister Hessel aan zien combinatie van onder gaat Hoekstra, SFN sinds over doen uitgebracht rustig Jur week wordt door potentie Hessel of door de SFN Mister – opgeleid Vrieling. SFN – maar We dit goed vorige ruiterwissel. deze gebleken recht gaan aldus is

Cup Winnaar Blom

ruin onder jong liet horen paarden. aangekocht jonge de Hoekstra. de Hessel Grandorado-zoon won de door vijfjarigen. SFN en bij bleef zich door vierjarige vanaf Cup paard onder werd andere Op Ook internationaal jonge SFN het de Blom leeftijd Hoekstra. werd combinatie voor van Mister de bij Bij paarden de opgeleid hij zadel

Internationale sport

Riesenbeck. Hoekstra december m. Hun sprong en m. Herning. was Hoekstra in uit het SFN werd combiniatie ruin de zijn en Toen in eerste 1,45 vierde wedstrijd U25. in de CSI-parcoursen In tweede onder in bracht laatste 2025 de 1,40 m., Mister afgelopen 1,35 Daarna maart

Horses.nl / SFN Bron: