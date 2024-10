Tabasco de Toxandria Z niet langer onder Kendra Claricia Brinkop

Na een kort, maar succesvol seizoen onder Kendra Claricia Brinkop is de negenjarige Tabasco de Toxandria Z nu terug bij de familie Wachman in Ierland. Onder het zadel van de Duitse amazone leverde de Thunder van de Zuuthoeve-zoon een belangrijke bijdrage aan de Nations Cup-overwinningen van het Duitse team in Rome en La Baule. Ook was er de 'dubbel nul' in de Nations Cup van Aken, waardoor het duo zelfs nog op de shortlist van Parijs terecht kwam. Zijn eigenaar, Coolmore Showjumping, heeft de ruin nu teruggebracht naar Ierland.

In 2021 eindigde Tabasco de Toxandria op de zesde plaats in de finale voor zesjarigen op het WK Jonge Springpaarden, onder het zadel van zijn fokker Werner Dierckx. Volgens WoSJ kocht Stephan Conter van Stephex Stables in datzelfde jaar de bruine ruin samen met de Ier Cian O’Connor. Vanaf dat moment genoot de Thunder van de Zuuthoeve-zoon zijn opleiding onder Brinkop, amazone bij Stephex Stables.

Coolmore Showjumping

In 2022 werd Tobasco verkocht aan Coolmore Showjumping, waarna de jonge springruiter Max Wachman de teugels overnam. Eind 2023 keerde Brinkop echter weer terug in het zadel om vervolgens de sprong naar het hoogste niveau te maken. Nu is de ruin teruggekeerd in Ierland en nam vorige week met Max Wachman deel aan de internationale wedstrijd in St. Tropez. Het duo bleef daar tweemaal foutloos over drie rondes.

Bron: WoSJ