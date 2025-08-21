Voormalig internationale Grand Prix-hengst Balzaci overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Voormalig internationale Grand Prix-hengst Balzaci overleden featured image
Felix Hassmann, hier met met Balzaci. Foto: Jacques Toffi / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Landgestüt Westfalen heeft onverwachts afscheid moeten nemen van Balzaci (Balou du Rouet x Ex Libris). Complicaties tijdens een operatie veroorzaakten een hartstilstand en ondanks alle inspanningen van het dierenartsenteam heeft de hengst het niet gered. Balzaci genoot sinds eind 2019 van zijn sportief pensioen. Hij is 22 jaar oud geworden.

