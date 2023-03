Stal Brinkman en nieuwe mede-eigenaar behouden Mr. Cornet de Regor voor Nederlandse sport en fokkerij

Stal Brinkman heeft in Jeroen Verver uit Albergen een nieuwe mede-eigenaar gevonden voor de zesjarige KWPN- en Zangersheide gekeurde hengst Mr. Cornet de Regor (Cornet Obolensky x Kannan). Er was veel belangstelling voor de hengst maar Stal Brinkman wilde Mr. Cornet de Regor graag behouden voor de Nederlandse sport. Jeroen Verver deelde ditzelfde belang en heeft het deel van de Fam. Plasse overgenomen.

In 2021 werd de toen vierjarige Mr. Cornet de Regor met de op één na hoogste punten ingeschreven bij het KWPN (86,5). Familie Van de Plasse uit Kruiningen, fokkers van de hengst, lieten de hengst destijds klaarmaken op Stal Brinkman. In Twello raakte familie Brinkman zo van Mr Cornet overtuigd dat ze zich voor de helft inkochten. Toen Stal Brinkman de hengst destijds voor de helft kocht waren ze al overtuigd van zijn kwaliteiten en die blijven nu behouden voor de Nederlandse sport.

Veel belangstelling

Marco Brinkman, die de opleiding van de hengst op zich heeft genomen, vertelt dat er vanaf het begin al veel belangstelling voor de hengst was. ”Al vanaf het begin is er altijd veel belangstelling geweest voor Mr Cornet de Regor, met name uit het buitenland. Zeker naar een zeer overtuigende hengstencompetitie in België afgelopen maanden onder onze stalamazone Maxi de Weert die sinds een half jaar zijn nieuwe amazone is . Aangezien we graag de beste hengsten aanhouden voor onze hengstenhouderij in Twello wilden wij Mr Cornet niet verkopen.”

Behouden voor sport en fokkerij

Jeroen Verver, fokker en groot liefhebber van de springsport, deelt ditzelfde belang en heeft zodoende het deel van de Fam. van de Plasse overgenomen. Samen hebben we het gezamenlijke doel om zo ver mogelijk in sport te komen en hem te behouden voor de fokkerij. Mr. Cornet de Regor is zoon van grootheid Cornet Obolensky x Kannan x Cento uit de bekende Querly Chin stam. Zijn moeder Ohaj de Regor is op dit moment succesvol onder Pieter Kenis in het 1.55 m. Zijn grootmoeder is niemand minder dan Centa de Muze een van de beste fokmerries uit België.

