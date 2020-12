Tangelo vd Zuuthoeve-zoon Etalon wint GP van Thermal

Op het Desert International Horse Park in Thermal won de KWPN'er Etalon (v.Tangelo vd Zuuthoeve) afgelopen weekend de met 25.000 dollar gedoteerde Grote Prijs. De 11-jarige ruin was met zijn ruiter Kyle King in de barrage de concurrenten te snel af en mocht voorop in de ereronde.

Zielman is de fokker van de Tangelo vd Zuuthoeve x Concorde-nakomeling. De ruin werd tot op 1.30m niveau gereden door de in Nederland gevestigde Ier Jimmy Gilmartin.

Top van het klassement

Kyle King was begin deze maand al succesvol met Etalon in Thermal met een zevende prijs in de GP. Het duo deed er een schepje bovenop afgelopen weekend door de nationale Grand Prix te winnen.

Matias Fernandez werd tweede achter King. De ruiter kwam met Lucas van de Hellevort (v.Der Senaat 111) ruim een seconde tekort in de barrage en mocht als tweede opstellen. Stephanie Gershon eindigde met Ces’t Roberto (v.Colbert GTI) als derde.

Bron: Horses.nl