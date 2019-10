Welcome Stakes in Tryon voor Jos Verlooy en Igor

Na het winnen van de bronzen medaille op het EK en het team goud en enkele rubrieken in St. Tropez had Jos Verlooy zijn elfjarige Igor (v. Emerald) een week of vijf rust gegeven. Verlooy reisde vervolgens naar Amerika om een serie wedstrijden te gaan rijden. Op het CSI5* in Tryon liet het paar gisteren zien het ritme weer te pakken te hebben, ze wonnen de Welcome Stakes. "Igor sprong erg goed vandaag, in de barrage zelfs nog veel beter", reageerde Verlooy enthousiast na afloop.

De barrage van de 1,50m Welcome Stakes in Tryon was druk bezet met 21 ruiters. Jos Verlooy stuurde Igor zeer efficiënt en vlug over het parcours en wist te winnen in 36,997 seconden. De Belg was de enige die net onder de 37 seconden wist te blijven. Dat het spannend was bleek uit het feit dat de nummer twee Darragh Kenny met Babalou 41 (Balou du Rouet x Silvio I) in 37,217 eindigde en de nummer drie Rowan Willis met de KWPN’er Diablo VII (Douglas x Cavalier) in 37,274 seconden.

Ook Darragh Kenny (vierde met Classic Dream), zijn landgenoot Bertram Allen (vijfde op GK Casper) en Kristen Vanderveen (zesde met de KWPN’er Bull Run’s Risen) bleven onder de 38 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht