Finalisten WK vijf- en zesjarige springpaarden bekend

Vandaag stonden op het Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken ook de tweede kwalificatie voor de 5- en 6-jarigen op het programma. Ook zijn de finalisten voor de finale bekend die op zondag wordt verreden.

In de kwalificatie voor de 6-jarigen ging de winst naar de merrie Libelle Asborne Z (Lector vd Bisschop x Calvaro Z) onder het zadel van de Belg Seppe Wouters. Over een hoogte van 1.35m bleef Wouters ruim een seconde voor op Niamh McEvoy met Boleybawn Alvaro (Dominator 2000 Z x Crown Z). De hengst die vorig jaar al zilver won op het WK bij de 5-jarigen met zijn Ierse amazone Niamh McEvoy, blijkt ook nu weer in topvorm te zijn. De derde plaats ging naar de Nederlandse ruiter Maikel van Mierlo met Hilton de la Vie (Halifax van het Kluizebos x Darco).

Finalisten 6-jarigen

De KWPN’ers die door zijn naar de finale bij de 6-jarigen zijn:

Finalisten 5-jarigen

Net als gisteren sprongen de vijfjarigen een parcours over een hoogte van 1.25m. Alle dubbele nullers zijn startgerechtigd in de finale op zondag, dit zijn er in totaal 88.

De KWPN’ers die door zijn naar de finale bij de 5-jarigen zijn:

Uitslag tweede kwalificatie 5-jarigen

Uitslag tweede kwalificatie 6-jarigen

Bron: Horses.nl / KWPN