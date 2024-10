Greg Broderick: ‘Geen stappen overslaan in de opleiding van paard en ruiter’

Ierland was ook dit jaar nadrukkelijk aanwezig op het WK voor jonge springpaarden. Greg Broderick, voormalig Olympisch springruiter uit Ierland, speelde daarin een belangrijke rol. Hij kwam met 21 paarden naar Lanaken, vijftien daarvan deden mee in de finales. Zijn paarden, deels in gedeeld eigendom en deels ook zelf gefokt, behaalden één gouden en twee bronzen medailles. Maar het meest trots is Broderick op de manier waarop ‘zijn’ combinaties door het parcours gingen. “Voor paarden die zo te rijden zijn, is altijd een markt.”

‘One of the highlights of the year’, noemt Broderick het veelgeprezen evenement op Domein Zangersheide. “Ons doel is om toppaarden te fokken, en de beste jonge paarden op te leiden. Het WK is een geweldige plek om onze paarden te laten zien, een goed georganiseerde wedstrijd waar ze zich kunnen meten met de beste leeftijdsgenoten van de wereld.”

Verder lezen? Dat doe je in De Paardenkrant nr. 40, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop