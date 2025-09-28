Goud voor Van de Poll, zilver voor Kuipers op WK Jonge Springpaarden in Lanaken

Goud voor Max van de Poll met zijn eigen, zesjarige merrie Ortane (v. Balou du Rouet) bij het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken! Ze waren de enige foutlozen in een al bescheiden bezette barrage op een uitverkocht Domein Zangersheide. Doron Kuipers won eerder op de dag zilver bij de vijfjarigen met de merrie Olympic van ’t Roosakker VK Z (v. Minute Man) van fokker/eigenaar Stoeterij Van Kleef uit Ede. Goud was hier voor de Nederlands gefokte HHS Private Ryan (v. El Barone) met de Ier Michael Pender.

“Het was super. Ortane voelde vanochtend in de warming-up al geweldig aan”, reageert Max van de Poll (25) op de prestatie van zijn kersverse wereldkampioene. “Ze was mooi relaxt. Normaal kan ze ook wel wat gespannen zijn. De kwaliteit is abnormaal van Ortane. In het begin was ze een beetje moeilijk, maar ik heb haar voor me gewonnen.”

‘Zo speciaal’

Van de Poll kocht zijn toptalent als vierjarige van de familie Morssinkhof. “Deze houd ik apart dacht ik toen al. Ze is zo speciaal. Echt een goed paard”, vervolgt Max, die een eigen stal heeft en veel handel doet, met trots. “Dit is echt de kers op de taart. Het mooiste wat je kan overkomen, wereldkampioen worden!” En dat is niets te veel gezegd. De KWPN-merrie van Balou du Rouet uit een Quinar-merrie, gefokt door Dirk van der Linden en C. van der Heijden, imponeerde in het basisparcours, en met haar vermogen, inzet en geweldige galop ook in de barrage. Daarin was de grote bruine de enige foutloze en won daarmee verdiend het WK-goud voor haar ruiter, het KWPN én Nederland.

Zilver voor Kuipers bij vijfjarige paarden

Eerder kon er bij de vijfjarigen al zilver voor Nederland en goud voor het KWPN worden gevierd. “Alles of niks”, was de strategie van de zilverenmedaillewinnaar Doron Kuipers in de barrage. “Ik moest het ook wel proberen met achttien combinaties in de barrage.” Kuipers koos als nummer zes in de barrage voor voorwaartse afstanden en reed brutaal naar de leiding: foutloos in de tijd van 39.29 seconden. Fokker/eigenaar van de bij Studbook Zangersheide geregistreerde Olympic van ’t Roosakker (Minute Man x For Pleasure) Mark van Kleef staat na afloop vol trots naast zijn merrie. “We hebben al tien nakomelingen van haar en die lijken ook erg goed. Dit is mooi. Hier doe je het als fokker en eigenaar voor!” De tijd en het resultaat werden alleen geklopt door veel-winnaar Michael Pender uit Ierland met de KWPN-ruin HHS Private Ryan (v.El Barone 111 Z).

Zesde plek bij zevenjarige springpaarden

Bij de zevenjarige talenten kwam het beste Nederlandse resultaat op naam van Renee de Weert. Zij eindigde met haar KWPN-gefokte merrie Nikita B. (v. Grandorado) op een mooie zesde plaats.

Bron: KNHS

Uitgebreide verslaggeving van het WK in Lanaken leest u op Horses Premium: