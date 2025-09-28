WK Lanaken: GOUD voor Max van de Poll en zesjarige KWPN’er Ortane

Esther Berendsen
WK Lanaken: GOUD voor Max van de Poll en zesjarige KWPN’er Ortane featured image
Wereldkampioen van de zesjarigen, Ortane (v. Balou du Rouet) en Max van de Poll. Foto Horses/Jacquelien van Tartwijk
Door Esther Berendsen

Slechts zeven van de veertig zesjarige finalisten in het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden wisten foutloos te blijven in het uitdagende basisparcours. In dat selecte gezelschap was vervolgens Max van de Poll met Ortane (v. Balou du Rouet Z) de enige die foutloos wist te blijven in de barrage. Zo greep de Nederlandse ruiter overtuigend de gouden medaille op het wereldpodium. De Ierse zeer competitieve Niamh McEvoy won zilver met BP Ohthello, terwijl het jonge Belgische talent Thibeau Spits met Touch of Dwerse Hagen (v. Nixon van ’t Meulenhof) het brons bemachtigde. Opnieuw goud voor een KWPN’er, waarmee voor de tweede maal deze finaledag het Wilhelmus klonk in Lanaken.

