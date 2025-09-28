WK Lanaken: GOUD voor Max van de Poll en zesjarige KWPN’er Ortane

Slechts zeven van de veertig zesjarige finalisten in het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden wisten foutloos te blijven in het uitdagende basisparcours. In dat selecte gezelschap was vervolgens Max van de Poll met Ortane (v. Balou du Rouet Z) de enige die foutloos wist te blijven in de barrage. Zo greep de Nederlandse ruiter overtuigend de gouden medaille op het wereldpodium. De Ierse zeer competitieve Niamh McEvoy won zilver met BP Ohthello, terwijl het jonge Belgische talent Thibeau Spits met Touch of Dwerse Hagen (v. Nixon van ’t Meulenhof) het brons bemachtigde. Opnieuw goud voor een KWPN’er, waarmee voor de tweede maal deze finaledag het Wilhelmus klonk in Lanaken.
op Van en Poll zijn finish Dirk hen Z zetten en tijd tijd van gefokt 42,26. zich succes: over Ortane (Balou alles Een du zetten. op en de de tijd om merrie Z), der Balou blijven de snelle waar na alles de in het Quinar te en hout Heijden, in een problemen van van stukbeten. vermogende in barrage kwam C. de du van te Rouet Rouet-dochter foutloos de door Met ruiters Linden neer kwam een x nergens de
ik houd apart’ ‘Deze
houd heeft een is Hierden. wereldkampioen toen bezig een ben van het Echt Morssinkhof. de beetje Het die was jonge ruiter overkomen, warming-up stal veel op is Max, de haar Ortane. Ik Ze aan. ze kwaliteit een ik ik wel paarden dan heb gewonnen kan goed de en vertelt gelukt. goed vanochtend kers echt apart. paard”, was wat familie is doet, een handel een aldus relaxt. ze de betere super”, kwaliteitspaard.” als begin Deze taart. in uit en De zo Dat de de is kocht mooiste is nu al. te al voor geweldig “Dit worden. gespannen. Vandaag apart, “Het je moeilijk, voor abnormaal proberen eigen is voelde aan. ik me. vierjarige Ze maar trots. haar mezelf Normaal kopen. beetje Ik dacht Dit nu voelde van “Ortane In ze mooi was
Het Horses.nl/Jacquelien Niamh de en Tartwijk Foto zesjarigen, Spits. podium met van Thibeau Max van de Poll, McEvoy van
één kwam Met Ierse duo Ierse dichtst 43,19 Niamh resultaat kwam Z sterke het tijd Hero de van balk met bij x op en Poll de Tygo). Othello buurt Van zilver. BP (Ganesh van de Het amazone in het een McEvoy
DH, Een Classic Joy merrie Als Met 1,60 goede met m.-merrie te tijd tijd om van hield positie. Touch Hagen dochter laatste de de een van starter Thibeau Poll van verbeteren. in of werd de barrage Dwerse brons. Meulenhof Casall), van kaarten ’t van handen de hen 43,29 (Nixon had in Spits Touch balk Van x echter gouden de de het
een KWPN’er Nog
Lanaken, opnieuw de Serigstad gereden finishte jaar vijf Benedikte Op Harm meereed in Endresen. in 45,18 de Brownie en gefokt x finale London), in plek in een door Hartlief Noorse (Diarado barrage KWPN-fokproduct: Het van met ook duo, dat strafpunten. door vier H een de vorig Oreo tijd
Bron: Horses.nl/KNHS.nl
