Zanotelli snelt Gaudiano met vijf honderdste verschil voorbij

Het werd gisteren een echte strijd tussen de snelheidsspecialisten Marlon Modolo Zanotelli en Emanuele Gaudiano in de 5* hoofdrubriek in Grimaud. De Braziliaan Zanotelli was met Icarus (v. Douglas) op de meet vijf honderdste sneller dan zijn Italiaanse opponent Gaudiano met Carlotta (v. Chaccomo). Enige Nederlander in Grimaud, Marc Houzager, viel net buiten de prijzen.

Al vroeg in de 1,45m Twee Fasen-rubriek had Marlon Modolo Zanotelli de toptijd van 29,73 seconden op het scorebord gezet. De Braziliaan kon met de twaalfjarige BWP’er Icarus op de lijn van hindernis acht naar negen één galop sprong minder maken. Dat lukte bijna niemand. Zanotelli: “Ik kon gebruik maken van de enorme galoppade van mijn paard. Alleen mijn vriend Scott Brash was sneller, maar die gelukkig voor mij een balk.”

0,05 verschil

Emanuele Gaudiano bleek de grootste concurrent van Zanotelli. De merrie Carlotta van de Italiaan staat bekend om haar snelheid. Gaudiano kwam heel dicht in de buurt van de snelste tijd, het scheelde vijf honderdste van een seconde (29,78 seconden).

top vijf dicht bij elkaar

In een tijd van 30,18 seconden werd Olivier Philippaerts derde met de negenjarige Freesby de Vy (v. Deister). De top vijf van de spannende wedstrijd werd volgemaakt door Alberto Zorzi met Cinsey (v. Contendro I) en Christian Ahlmann op Mandato van de Neerheide (v. Emerald). Zorzi klokte 30,57 seconden, Ahlmann was slechts 0,01 seconde langzamer.

Marc Houzager viel met Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) net buiten de prijzen, hij werd met een dubbele nulronde dertiende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron World of Showjumping