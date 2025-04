Deze week… Willem Greve maakt op de laatste Wereldbekerdag veel goed

Met een ijzersterk optreden van Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. op de laatste dag van de Wereldbekerfinale kwam het in de St. Jakobshalle in Basel dan toch nog een beetje goed voor de Nederlandse springsport. Greve was als enige van een Nederlands supertrio overgebleven, had geen zicht meer op de Wereldbeker, maar met een imponerende nulronde en een tweede manche met een griemeltje tijdoverschrijding, werkte hij zich in zijn eerste Wereldbekerfinale toch nog op naar de zevende plaats. De Wereldbeker kwam in handen van de man met de beste strategie: Julien Epaillard.

Team Oranje was met een sterk trio naar de 45e editie van de Wereldbeker gereisd, er mocht echt iets worden verwacht van Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P., Kim Emmen met Imagine N.O.P. en Willem Greve, die nota bene zijn twee in goede vorm stekende hengsten Highway TN N.O.P. en Grandorado bij zich had. Maar de eerste twee dagen verliepen ontnuchterend.

Er stond op de laatste dag van de Wereldbekerfinale veel te springen. Een kolfje naar de hand van krachtpatser Grandorado TN N.O.P. Willem Greve heeft van begin af aan alle geloof in de machtige Eldorado-zoon gehad. Hij nam de helft van de fokkers Rietberg en Verhoeven over om de hengst samen met Team Nijhof aan te houden voor de sport. En nu was Grandorado dan eindelijk aanbeland op de plek waarvoor hij geschapen is: het wereldpodium.

Nederlandse lichtpuntjes te over in de dressuurfinale. Daar schitterden de Oranje ruiters door afwezigheid, maar zeven van de zeventien finalepaarden waren van Nederlandse makelij, waaronder de stralende Glamourdale die er na de WK’s van Ermelo en Herning drie op een rij van maakte in Basel.

Oud-Horses hoofdredacteur Dirk Willem Rosie was in Basel bij de Wereldbekerfinale en maakte verslagen van de winterkampioenschappen in de Paardenkrant nr. 15, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Niels Kersten scoort met paard van Ben Maher

Het beste Nederlandse resultaat in de viersterren 1,55 m. Grote Prijs van Gorla Minore kwam afgelopen weekend op naam van Niels Kersten. De jonge springruiter kreeg slechts één springfout met de Stakkato Gold-zoon Secret Treasure, die Kersten in Italië voor het eerst uitbracht in een viersterren Grote Prijs. “Ik ben super tevreden”, steekt Kersten van wal. “Secret is pas negen jaar. Hij heeft een handvol tweesterren Grote Prijzen gelopen, maar zelfs nog niet eerder een driester. Er stond heel wat te springen in deze Grote Prijs, ze hadden alles wel uit de kast gehaald. Er waren dan ook maar vijf nullers.”

Lena Bielers eerste fokproduct groeit uit tot één van dé aankomende wereldtoppers

Een paar honderd meter over de grens bij Enschede heeft de 36-jarige Duitse Lena Bieler haar stal met rond de vijftig paarden en (hunter)pony’s. Het visitekaartje van haar stal is de negenjarige hengst Untouched LB (United Touch S x Cornet Obolensky), haar allereerste fokproduct.

Untouched liep onlangs met Christian Ahlmann op Saut Hermès in zijn allereerste 1,60 m.-proef (direct een vijfsterren Grote Prijs) naar een vierde plaats en liet vooral zien dat hij tot de allerbeste paarden van de wereld kan gaan behoren: die Grote Prijs zag eruit als een 1,30 m.-parcours. Achter Untouched LB, nog steeds deels in eigendom van Bieler, schuilt een inspirerend verhaal over geloof in jezelf en je eigen paarden. En een beetje hulp van een ‘engel’.

Tuigpaardseizoen van start in paardensportcentrum De Hoffmeijer

De organisatie van de Twentse Tuigpaardendag had er alles aan gedaan om het publiek dat afgelopen zaterdag naar paardensportcentrum De Hoffmeijer in Ambt Delden kwam een gevarieerd programma te bieden. Variatie was er zeker, maar als het aantal shows, met onder andere een eventing-demonstratie, bijna gelijk ligt aan het aantal tuigpaardrubrieken, dekt de naam ‘Tuigpaardendag’ de lading dan nog wel? Vanwege de geringe opgave van het aantal nieuwelingen waren er geen voorronden en was de wedstrijd met zes deelnemers gelijk de finale. Het werd er wel één om de vingers bij af te likken want de kwaliteit lag hoog en kreeg in de hengst Palladium (v. Hubert VDM) van Lambertus Huckriede een fantastische winnaar.

Marije Steensma aan het woord over erfelijke gebreken Friese paard

Fokvereniging It Fryske Hynder hield afgelopen week haar algemene ledenvergadering en nodigde daarbij onder andere WUR-onderzoekster Marije Steensma uit als gastspreker. Steensma doet mee aan het onderzoek ‘Behoud van het Friese paard’ in Wageningen. Dit onderzoek richt zich op selectie tegen erfelijke gebreken met behoud van genetische diversiteit van het Friese paard. Gedurende de bijeenkomst nam Steensma de luisteraars mee in de vorderingen van het onderzoek waarmee ze nu bezig is.

