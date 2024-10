FEI deelt weer gele kaart uit voor hyperflexie in eventing

dat werd eventingruiter FEI Luciani is kaart vorige het Polen. opnieuw Mattia aan rollkür/hyperflexie. kaart de gele aan een uitgedeeld in week van voor Strzegom Italiaanse op CCI4* bevestigd HorseSport.com gele er heeft gebruik De uitgedeeld De

de is van een voor om rondom in op Op reden Een eerst gele Olympische Spelen kaart de van die In gang Parijs kaart was was zaken zeldzaam. FEI uitgedeeld hyperflexie. het deze dat Parijs kaart opmerkelijk. er bevestigde de grond gele gele

gele deelde Spelen foto’s de basis PETA de kaart. kaart op de op van een media daarna FEI Parro social gestuurd van circulerende circulerende De FEI van had voor Olympische Carlos achteraf op het gebruik op Braziliaanse Parijs. Parro, volgde social een Dierenrechtenorganisatie over media de foto’s brief rollkür gele in uitgedeeld eventer aan

Lees hier meer:

https://www.horses.nl/organisaties/fei/fei-geeft-onder-druk-van-peta-achteraf-gele-kaart-aan-braziliaanse-eventer/

Hyperflexie onder 142 artikel

definitie paardenmishandeling een FEI. eerste in de de 142 artikel algemeen van op paard De van ongemak onder gele onder een handeling reactie het van voor reglement de FEI meldde keer zou FEI-stewards gebruikt omdat hyperflexie hebben de het kunnen de kaart plaatst zaterdag: ‘De Dit dat de van ‘onnodig veroorzaken.’ woorden uitgedeeld ongemak’ de onnodig FEI atleet rollkür. Dit

Dressuur

Twee of daarvan zes. zelden de worden kaarten gele dressuur (artikel in the 142). horse’ door voor maanden de afgelopen ‘abuse stewards in totaal twaalf uitgedeeld, In

EK St. in kreeg gaat het overmatig jeugdruiter gele Margarethen in het op 2024 de Corrie-Dean, Britse de kaart voor de twee die Angus enerzijds zweepgebruik. juli In gevallen om

de bevestigd. nog Compiègne mei In Naar De in op welzijn tegen Belgische FEI om atleet die manier amazone dat zei FEI laatste niet met tot gaat op het het een in in om Laura ‘in hyperflexie. Eurodressage een het het de heden het van geval 2024. CDIO Compiègne dat was steward zag heeft de strijd officieel Luyten rijden op geval Daarover paard’. andere verluidt

Horses.nl/Horsesport.com/Eurodressage Bron: