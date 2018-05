‘Houd je aan protocol extreme temperaturen’ zegt Sectorraad

Paardenhouders kunnen extra maatregelen nemen om het welzijn van hun paard te waarborgen. Paarden kunnen van nature wat minder goed tegen warmte dan mensen. Hun ideale omgevingstemperatuur ligt wat lager dan die van ons. De Sectorraad roept paardenhouders dan ook op om dit goed mee te wegen bij het beoordelen van je paard en je wedstrijd- of trainingsschema.

Protocol extreme weersomstandigheden

Om paardenhouders een handvat te geven is er een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ opgesteld. Daarin staat onder meer:

paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan;

paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water of ventilatoren);

er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ter beschikking staan en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;

transport is bij voldoende ventilatie mogelijk, maar de koeling moet voldoende zijn en bij dreigende filevorming moet je niet op pad gaan;

door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan;

eigenaren, ruiters en menners hebben een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen.

Temperatuur meten

Om te bepalen of er sprake is van extreme weersomstandigheden voor een evenement of voor een transport, wordt er uitgegaan van de werkelijke temperaturen ter plaatse. Boven de 27 graden Celcius is het extreem warm te noemen. Je kunt de temperatuur meten met behulp van een app met gegevens van het KNMI: ‘Het Weer in Nederland’.

Organisatoren van evenementen en deelnemers moeten zich dus afvragen of zij de gewenste omstandigheden (schaduw, water om te koelen en koeling bij transport) kunnen verschaffen aan hun dieren. De KNHS geeft hier nog meer tips over het welzijn van paarden en rijden bij warm weer.

Koelen is goed

Een misverstand dat nog bij veel eigenaren bestaat is dat je geen koud water op je paard zou mogen spuiten. De Sectorraard schrijft: “In het verleden leerde iedereen dat je een paard geen koud water over de grote spiermassa’s van rug en kruis mocht spuiten of gooien. Intussen heeft onderzoek aangetoond dat dit onzin is. De kou van het water komt niet dieper dan het vetlaagje onder de huid en de spieren hebben hier dus helemaal geen last van. Daarom worden paarden die hard hebben gewerkt, zoals in lange afstand wedstrijden of samengestelde wedstrijden, direct na binnenkomst uitgebreid gekoeld.

Onderzoek heeft aangetoond dat dit koelen het beste kan worden uitgevoerd door afwisselend 30 seconden fanatiek met water te koelen en dan 30 seconden rond te stappen zodat het ‘koude’ bloed uit de vaatjes in en net onder de huid weer wordt vervangen door warmer bloed uit het lichaam. Vervolgens weer 30 seconden koelen en weer 30 seconden rondstappen en deze cyclus zo vaak herhalen totdat het

paard zélf aangeeft het niet meer leuk te vinden.”

Bij Glock hebben ze ondertussen zo hun eigen manier om de paarden koel te houden:

