Foto van Ierse trainer Gordon Elliott op dood paard duikt op

Er is een foto van Gordon Elliott opgedoken, waarop de Ierse trainer op een dood paard zit. In de ene hand heeft hij een telefoon en met zijn andere hand maakt hij een peace-teken. Ook van amateurjockey Rob James zijn dergelijke (video)beelden opgedoken. Zowel Elliott als James worden onderzocht door de British Horseracing Authority (BHA).

Elliott is voorlopig geschorst door de Ierse paardensportbond. Komende vrijdag wordt zijn zaak behandeld door de tuchtcommissie. Vermoedelijk krijgt hij een boete en verliest hij zijn licentie. De BHA heeft Elliott verboden om zijn paarden nog te laten racen totdat de zaak is afgerond. Acht paarden zijn bij hem weggehaald en elders ondergebracht.

Excuses

De trainer, die drie van zijn paarden Grand National-winnaar zag worden, reageerde: “Allereerst bied ik mijn welgemeende excuses aan voor alles wat deze foto heeft veroorzaakt.” Hij vervolgt: “De foto in kwestie is enige tijd geleden gemaakt (2019, red.), nadat een paard was overleden aan vermoedelijk een hartaanval.”

Videobeelden van James

Een paar dagen na het verschijnen van de foto van Elliott, doken er videobeelden van amateurjockey Rob James op. De jockey klimkt daarop op een overleden paard en op de achtergrond klinkt gelach. De beelden dateren uit april 2016. “Proberen mijn toenmalige domheid te verdedigen, zou de vele loyale mensen die mij tijdens mijn carrière hebben gesteund alleen maar meer beledigen en kwetsen.”

Connectie tussen trainer en jockey

Hoewel de voorvallen los van elkaar lijken te staan en er drie jaar tussen zit, kennen Elliott en James elkaar goed. James won vorig jaar een ren op het Celtenham Festival, op een paard van Elliott.

Bron: AD/Horse & Hound