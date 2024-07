Neusriem niet langer verplicht in Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse paardensportbond heeft het gebruik van de neusriem optioneel gemaakt voor alle niveaus van de nationale dressuursport in Nieuw-Zeeland. Dit meldt Eurodressage. Het voorstel was afgelopen april op een Planning Forum ontwikkeld en nu heeft de Nieuw-Zeelandse bond het opgenomen in het reglement.

Over het voorstel moest worden gestemd, er waren 26 stemmen voor en 2 tegen. Het besluit is genomen vanwege de toenemende aandacht voor paardenwelzijn vanuit de maatschappij en dan is het goed als de paardenwereld bereidwillig is om tradities los te laten en terug te keren naar een tijd waarin de neusriem niet de norm was.

Bron: Eurodressage.com