Paardenkliniek Hollands Kroon: nieuwe faciliteiten voor goede diagnose en eerlijke prognose

Goed nieuws voor paardeneigenaren in Noord-Holland: vanaf nu is er in de eigen provincie een kliniek met CT-scan, een intensive care-compartiment en alle andere faciliteiten voor de diagnostiek en behandeling van paarden. Dat betekent de best mogelijke diagnose bij voorheen misschien onduidelijke problemen. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met Paardenkliniek Hollands Kroon.

Hollands Kroon, opgericht door de inmiddels gepensioneerde Gerard Knoop en zijn collega Willem Bakker, verhuisde in 2016 naar een nieuwe locatie in Middenmeer. Inmiddels is Anne-Marije van der Mark toegetreden tot de maatschap. “Voorheen was de kliniek gevestigd in een boerderij in de Wieringermeer, daar waren we echt uitgegroeid”, vertelt Bakker. “Op deze locatie konden we een tijd vooruit, maar we zijn in de afgelopen jaren ook weer vrij snel gegroeid. We begonnen hier met vier dierenartsen, inmiddels zijn we met tien plus vijftien man ondersteunend personeel. Dat zorgde voor de nodige interne uitdagingen, waarbij we soms moesten wachten op een behandelruimte.” Naast de hoofdlocatie in Middenmeer is er een dependance in Wijdewormer. “Daar richten we ons met name op gebitten en gynaecologie. Middenmeer is echt ons ziekenhuis, zou je kunnen zeggen.”

Hele paard in beeld

Door die exponentiële groei ontstond er dus behoefte aan extra behandelruimtes. Tegelijkertijd wilden de dierenartsen graag gebruikmaken van de modernste apparatuur om de beeldvorming naar een hoger plan te brengen. “Met name voor orthopedie, maar ook wel voor gebitten heeft dat veel toegevoegde waarde. Dan kun je kiezen tussen een MRI en een CT-scan, wij hebben gekozen voor de laatste. Met de CT-scan kunnen we lichaamsdelen in 3D bekijken, uit elke hoek. Het grootste voordeel van de CT is dat die een groter bereik heeft: we kunnen met ons nieuwe apparaat bijna het hele paard in beeld brengen. Een ander voordeel van een CT ten opzichte van de MRI is dat de eerste veel sneller gemaakt is. In 20 seconden is het klaar.”

Bijzonder aan de CT van Hollands Kroon is dat deze op een lift is geplaatst. “Daardoor kan het staande paard er met zijn hoofd in, maar we kunnen hem ook laten zakken en alleen het voorbeen in beeld brengen. Daarvoor hoeft het paard dan alleen zijn been naar voren te brengen, net als bij de hoefsmid. Of naar achteren, als je het over het achterbeen hebt. Dat betekent dat paarden minder vaak onder narcose gebracht hoeven te worden.” De toepassing is uniek: de CT in Middenmeer is wereldwijd de eerste Siemens CT-scanner die op een lift is geplaatst.

Ook SI

Voor delen van het paard die echt alleen liggend onderzocht kunnen worden, beschikt de kliniek over speciale in- en uitslaapkamers om de paarden veilig onder narcose te brengen en weer te laten opstaan. “Een liggend paard kan bijna in zijn geheel in de CT, waardoor ook het bekken en het SI-gewricht in beeld gebracht kan worden.”

Het in beeld brengen van de halswervels is ook een belangrijke toepassing, legt de dierenarts uit. “Over de hals is veel te doen, maar het is grotendeels nog onontgonnen terrein. Doordat we met deze CT-scan meer halzen compleet in beeld kunnen brengen, kunnen we de klinische problemen die we tegenkomen beter relateren aan wat we van binnen zien. Die scans maken we met behulp van contrastvloeistof, waardoor vernauwingen duidelijk te zien zijn.”

Betere prognose

De verbeterde beeldvorming is in het voordeel van paarden en hun eigenaren, legt Bakker uit. “Door een betere diagnose kun je een meer gerichte behandeling inzetten, wat leidt tot een beter resultaat. Maar je kunt ook een betere prognose geven. En je kunt eerder vaststellen dat een paard niet meer geschikt is voor een bepaald doel. Dat klinkt hard, maar een paard houden is duur en een langer traject dat uiteindelijk niks oplevert is voor niemand leuk. Als je de duur en het resultaat van een revalidatietraject beter kunt inschatten, kunnen eigenaren betere beslissingen nemen.”

Overigens worden alle gemaakte CT-scans beoordeeld door een speciaal daarvoor opgeleide paardenradioloog. “Het beoordelen van een CT is echt een specialisme, dus we vinden het belangrijk dat een gespecialiseerd dierenarts daarin meekijkt.”

Verwarmd

Met de komst van de nieuwe apparatuur werd de behoefte aan extra ruimte alleen maar groter. En er waren in de loop der jaren meer wensen ontstaan. “Er was ook behoefte aan een rustige plek voor meer kritieke patiënten, daarvoor hebben we nu een apart intensive care-compartiment. Dit compartiment is volledig ingericht voor de zorg van deze patiënten, denk bijvoorbeeld aan een paard met koliek of een paard dat herstelt na een (zware) operatie. De stallen zijn verwarmd in de winter en uitgerust met camera’s, zodat patiënten dag en nacht nauwlettend gevolgd en verzorgd kunnen worden.”

Zelfstandig

Met de nieuwe apparatuur en de extra behandelruimtes heeft het groeiende team van dierenartsen nu letterlijk en figuurlijk de ruimte om hun werk optimaal uit te voeren en is de zelfstandige kliniek klaar voor de toekomst. “We zijn inderdaad zelfstandig en willen dat graag zo houden. Het betekent dat je als dierenarts zelf kunt beslissen over de investeringen die je doet. Bovendien zijn we een jong team, met 43 jaar ben ik zelfs de oudste, en dat betekent dat we de komende jaren vooruit kunnen op deze plek.”

Bron: Paardenkrant/Dierenkliniek Hollands Kroon