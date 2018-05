Koop dressuurpaard ongedaan gemaakt wegens zomereczeem

In een recente zaak heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat het paard met zomerexceem als gevolg van deze aandoening ongeschikt was als dressuurpaard en derhalve niet-geschikt voor het aankoopdoel. Dit is nieuw in de gepubliceerde rechtspraak. In 2013 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat zomereczeem niet zonder meer non-conformiteit als rijpaard met zich meebracht.

Hoger beroep

In deze zaak, die nu in hoger beroep werd gewonnen, was het oordeel van de Rechtbank Den Haag in eerste instantie ook dat de koop niet ontbonden hoefde te worden. De koopster van het paard ging, bijgestaan door mr. Amanda Brouwers van Schelstraete Advocaten, in hoger beroep.

Zij was in staat te bewijzen dat het paard al zomereczeem had voordat het was verkocht en dat de verkoper hiervan op de hoogte was. Het Hof oordeelde dat het paard niet aan de eisen voldeed omdat het door de aandoening niet geschikt is als dressuurpaard.

Facebookbericht

Het Hof achtte bewezen dat de verkoper wist van de aandoening. De verkoper kocht het paard zelf voor 1.500 euro en in de koopovereenkomst stond dat het paard leed aan de aandoening en bovendien bracht de verkoper zichzelf nog wat extra in de problemen door een Facebookbericht te schrijven: ‘Hoi [X] , [naam paard] gaat super! Manenexeem is bijna weg.’

Schadevergoeding

De verkoper verkocht het paard aan de koopster voor 6.000 euro in april 2016. De koopster, die het paard zelf (nadat ze had vast laten stellen dat het leed aan zomereczeem) weer doorverkocht voor 500 euro, krijgt nu niet alleen de aankoopprijs (6.000 – 500 euro) terug. Het Hof heeft de verkoper ook tot een flinke schadevergoeding veroordeeld van meer dan 5.000 euro plus de kosten voor de juridische procedures.

Lees de uitspraak hier

Bron: Paardenkrant-Horses