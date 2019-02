Lange termijn visie rode draad bij Stal Brinkman

Het was de visie achter Stal Brinkman die op de tweede Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag bij menig aanwezige de ogen deed openen. Grootlopers en jonge paarden waar het publiek van op de banken gaat op de keuringen zijn niet de hengsten die Brinkman probeert te bemachtigen. Het zijn juist de paarden waar de hengstenhouder geloof in heeft en waarvan verwacht wordt dat ze onder het zadel echt het verschil gaan maken. Met hengsten als Ibolensky, Governor, Dream Boy en Imposantos heeft Brinkman inmiddels bewezen dat dit inzicht werkt.

Stal Brinkman, die met Koen inmiddels de zesde generatie in de hengstenhouderij aan het roer heeft, biedt met name hengsten aan waar ze zelf eigenaar van zijn of die in het bezit zijn van privé-eigenaren. “In het verleden huurden we ook wel hengsten van collega-hengstenhouders, maar dat werkt toch niet zo goed. Dat gaat alleen als je de hengst ook voor heel wat jaren op je station kan hebben.” Ondanks dat Stal Brinkman een aantal hengsten in haar collectie heeft die op dit moment naam maken, is de hengstenhouder altijd op zoek naar nieuw materiaal. “Je moet niet zitten slapen, anders vis je achter het net voor de toekomst. Je moet daarom altijd op zoek blijven naar jong talent”, legt Koen uit. Toch blijkt dat nog een hele opgave. “De echt goede zijn vaak niet te koop of je moet echt hele hoge bedragen neerleggen. Dat moet je ook maar terug kunnen verdienen. Daarom moet je er vroeg bij zijn.”

Niet achter meute aan

Bij de selectie voor nieuw materiaal in de hengstenstapel loopt de hengstenhouder zeker niet achter de meute aan. “Hengsten waar het publiek van op de banken gaat op keuringen zijn lang niet altijd de beste paarden op de langere termijn. Hoewel het natuurlijk lang niet altijd zo is, zijn in mijn optiek juist de paarden die misschien op jongere leeftijd wat minder spectaculair bewegen de betere. We kijken bij de selectie met name naar de galop en de stap. De draf vind ik dan nog het minst van belang, dat kan je door te trainen verbeteren. Daarnaast is een goede houding en het bergop bewegen heel belangrijk.”

Geloof hebben

Koen heeft met Governor, Imposantos en Dream Boy drie dressuurhengsten op stal die deze visie onderstrepen.”Dream Boy loopt nu succesvol op het hoogste niveau, maar was in zijn jonge jaren en zeker bij het vrijbewegen niet het meest spectaculaire paard. Hij was een laatbloeier en dat zijn zijn nakomelingen ook”, bekent de hengstenhouder eerlijk, die tijdens de Fokkerijdag een tweejarige nazaat van Dream Boy presenteerde. “Ook deze hengst draaft misschien nu wat gewoontjes, maar wel heel functioneel en daarnaast is hij heel mooi. Ik denk dat deze zeker een kanshebber is voor de hengstenkeuring.”

De visie van Brinkman gaat misschien nog wel het meeste op bij Imposantos, die in de tweede bezichtiging bij het KWPN in eerste instantie strandde, maar die later vanwege zijn prestaties onder het zadel alsnog met hoge punten werd ingeschreven in het stamboek. Tijdens de Fokkerijdag werd de hengst onder het zadel van Bart Veeze gepresenteerd. “Als je Imposantos aan het touwtje zag lopen, oogde hij misschien ook wat gewoontjes, maar Theo (Driessen, eigenaar van Imposantos, red.) is altijd in hem blijven geloven.”

Valkuil

In de clinic die de ruiter gaf liet hij zowel met Imposantos als Jerveaux zien waar hij in de trainingen met jonge paarden aan werkt. Waarbij met name de ontspanning en het sterker maken van de paarden de klok slaat. De aanleg van Imposantos voor het hogere werk kwam ook nu opnieuw naar voren. De hengst speelt met de oefeningen. “Het is ongekend wat dit paard nu al aanbiedt, maar het is natuurlijk ook de valkuil om daarin mee te gaan. Thuis stel ik hem met name wat lager in, zodat zijn hals er mooi inzakt. Dat is misschien wat saaier, maar daar wordt hij wel beter van.” Een hengst waar Koen ook geloof in heeft is de pas driejarige First Date (v. Fürstenball). Koelbloedig liep de hengst, die nog maar een paar weken onder het zadel is, onder Yardena van Es door de baan en toonde daar zijn drie goede basisgangen.

Springgenen

Eerder op de dag konden de springliefhebbers bij het vrijspringen ook al genieten van de drie met zeer goede techniek springende nazaten van Ibolensky, die daarmee zijn visitekaartje afgaf. Ook bij de presentatie van de springhengsten werd een nieuw talent gepresenteerd. De vierjarige Panenka de Kalvarie staat goed en wel bij Brinkman op stal, maar liet door zijn manier van springen goed zien waarom hij een stal in Twello betrokken heeft.

Om het fokkerijverhaal compleet te maken trakteerde dierenarts Martine Uittenboogaard de aanwezigen op een interessante lezing over geboortes en complicaties die tijdens het veulenen kunnen optreden.

Bron: Horses.nl