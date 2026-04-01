Jumping Amsterdam corrigeert berichtgeving van Dier&Recht

Het lukt Stichting Dier&Recht al jaren om de paardensport in een negatief daglicht te stellen en daarbij wordt meer dan eens een loopje genomen met de feiten. In de afgelopen jaren is het meermaals voorgekomen dat de paardenwereld daar alleen defensief of niet op reageert en ook niet uitlegt wat er precies niet klopt. De organisatie van Jumping Amsterdam treedt nu met een persbericht pro-actief op en legt uit dat de berichtgeving van Dier&Recht over de sponsoring door de provincie Noord-Holland niet klopt. Stichting Dier&Recht suggereerde dat de betrokkenheid bij het evenement werd beëindigd wegen zorgen om welzijn in de paardensport, dat is onjuist. Ook de subsidie van de gemeente Amsterdam loopt dit jaar planmatig af. Nog voor Dier & Recht ook dat ‘claimt’, schept Jumping Amsterdam duidelijkheid.

Rick Helmink Door

Jumping Amsterdam corrigeert in een persbericht recente berichtgeving van Dier & Recht waarin wordt gesuggereerd dat overheden hun betrokkenheid bij het evenement hebben beëindigd vanwege zorgen over (welzijn in) de paardensport.

Jumping Amsterdam meldt: Die conclusie is onjuist en vraagt om rechtzetting. De afgelopen periode heeft Dier & Recht via verschillende kanalen gesuggereerd dat de Provincie Noord-Holland haar sponsoring van Jumping Amsterdam heeft beëindigd vanwege zorgen over het evenement. Deze suggestie is onjuist en doet geen recht aan de feitelijke situatie. “De Provincie Noord-Holland is nog steeds als partner betrokken bij Jumping Amsterdam. De wijziging zit in de vorm van samenwerking en financiering, die voortkomt uit breder beleid en een andere verdeling van budgetten, niet uit inhoudelijke bezwaren tegen ons evenement,” aldus Irene Verheul, directeur van Jumping Amsterdam.

Onvolledig beeld

Ook richting de Gemeente Amsterdam wordt een onvolledig beeld geschetst. Zo roept Dier & Recht de gemeente op om de subsidie aan Jumping Amsterdam te beëindigen, terwijl dit besluit al jaren geleden is genomen en onderdeel is van een langer lopend beleidskader. De subsidie loopt dit jaar conform planning af.

“Het is belangrijk om te benadrukken dat deze keuzes voortkomen uit beleidsmatige afwegingen en niet uit de motieven die nu worden gesuggereerd. Door die koppeling wél te maken, ontstaat een vertekend beeld”, zegt Verheul.

Kritiek in de sector vraagt om openheid

Jumping Amsterdam vindt het van belang dat berichtgeving over de sector zorgvuldig en volledig is. In een tijd waarin de hippische sport onder een vergrootglas ligt, is het essentieel dat feiten correct worden weergegeven en dat hoor en wederhoor wordt toegepast. “Een kritische blik op onze sector hoort erbij en nemen wij serieus. Tegelijkertijd zien we dat nuance en context vaak ontbreekt en dat betrokken partijen niet altijd worden meegenomen in de berichtgeving. Dat helpt het gesprek niet vooruit.”

Grote verantwoordelijkheid

Als internationaal topevenement voelt Jumping Amsterdam een grote verantwoordelijkheid richting sport, paardenwelzijn en maatschappij. In samenwerking met Iconic Studios heeft de organisatie de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd in een bredere PR- en communicatiestrategie, gericht op transparantie en het delen van een evenwichtig beeld van de sector. Zo zijn politici en media uitgenodigd om achter de schermen mee te kijken en in gesprek te gaan over de organisatie, de sport en de keuzes die worden gemaakt. Daarnaast heeft deze inzet geleid tot toenemende aandacht vanuit media buiten de hippische sector, met inhoudelijke publicaties waarin zowel uitdagingen als positieve ontwikkelingen worden belicht. “Wij staan voor een toekomstbestendige paardensport, waarin ruimte is voor kritische reflectie én erkenning van de stappen die gezet worden. Juist daarom laten we zien wat we doen en hoe we het doen. Alleen met die balans kunnen we als sector verder.”

Veel breder

Wat Jumping Amsterdam ieder jaar opnieuw ervaart, is dat het publiek veel breder is dan alleen de traditionele paardenliefhebber. Tijdens het evenement komen sportliefhebbers, Amsterdammers en bezoekers van ver daarbuiten samen, waarvan een groot deel juist niet uit de sector zelf komt. Tegelijkertijd delen zij één ding, waardering voor de sport en de beleving van het evenement.

Jumping Amsterdam ziet het als haar verantwoordelijkheid om die verbinding verder te versterken en te bouwen aan een betrokken en loyale achterban, binnen en buiten de hippische sector.

