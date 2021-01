Paard & Geld: ‘Rondkomen af en toe lastig, maar het is iedere cent waard’

allerlei aan buurman paard? precies van naar Paardrijden vragen Paard uitgavenpatroon. het dat een we week In Baar. hobby, dure is hoeveel haar paardgerelateerde is of of & paardenhuishoudboekje allemaal. zijn van weten onze paardenmensen Geld -vrouw Maar de Pascalle hun Premium-rubriek kwijt we Deze pluimage

Naam : Pascalle Baar

Ruiter: Recreatief Soort

Indy(ruin) (merrie) Paarden: Clooney en

(19) Leeftijden (18) Indy en paarden: Clooney

Woonplaats: Barneveld

Baan: bij Ruitersportzaak Verkoopmedewerker Epplejeck Eerste

Vaste lasten

Stalling: voor euro 267,50 paarden maand beide per

euro voor weken 6 beide keer 90 in de paarden één Hoefsmid:

Tandarts: jaar) in keer (1 het euro 90-130

en Rhino per 200 mestonderzoek en euro enten Dierenarts: wormenbehandeling) 2x, jaar (o.a. influenza

onderzoek: (1 keer per 108,75 jaar) Chiropractisch euro Behandeling

2 Bijvoeren: Vital, 50 Senioren euro Beet, fibre maanden Muesli) per (Pavo

leven’ voor je ‘Paard het heb

paard Indy Al mijn Vanaf een kon kreeg 16e als dier een nog bij en ging en zijn eerste maneges hele pensionstallen betalen, weer ik hem ik toen Gentle, anders merrie een ik ik je Clooney dan zodat aan of zelf. bij mijn voor 18e gaan Ik in 2009 over. ik gezegd halster en ik leven.’’ een bleven mijn ons ben bij aan artrose werken jaarlingen ‘’In betaalde 2003 aanschaft gekomen, tinkermerrie. Indy jong deel ouders. mee als overleed mijn altijd woonde zijn kopen. vanaf 2001 leuk Clooney alles schaf iets mijn en In heb je

2 kinderen, 2 katten paarden, 4 hond en een

en valt waard.’’ komen. hard en kinderen katten. maar is mee te niet cent jonge hond iedere heb altijd en getrouwd werken, 2 paarden, goed 2 voor we 4 ‘’Ik iedere moeten het mee om onze Het zorgen ben maand We rond er kinderen, voor dieren, een

Stalling

in we de zelf hier een Clooney. worden Doordeweeks en met hebben de staat of buiten een Indy overdag een 10 24/7 stal en schuilstal. binnen de het paddock gezet nodig avonds de van ronde aanwezig. en doordeweeks en nog paddock Ik af mest en met Ik zijn paarden de en super.” op en Ze merrie krijgen zelf we Friese een en soort paddocks aan een dag stal elkaar op andere buiten en Ik en Indy zijn nu buiten is keer in privé het al slobber. De in met stal. in werkt ze dag hebben staan gehaald “Indy met van staat hooi kleinschalige stalgenoten Clooney de paddock iedere het doe ze mest alle in bedoeling benodigdheden weekenddienst. weer Lunteren. laatste 3 onbeperkt we sta ruime en helpen waar mijn ruwvoer stal jaar weekend voeren shetlander worden eind muesli dit gevoerd gevoerd. s’ Clooney de

Wat grootste was uitgave? je

dag van als Ik Hierdoor gekregen erg zijn en ik komen wel meer steunzool. gemerkt ik Dit werd weer weer opgelopen mijn dat kosten zijn heb euro, zelfs avontuurtje brood moest kon de een echo’s in en dat kreupel, per duidelijk. de kreupelheidsonderzoek Na gaan en zo hij niks mee de zijn toen moet alles geweest. ik nodige soda. De hoefzweer. weken er weken zelf niet ijzer ben 2 en de was “Afgelopen was in hier een Hij toen dierenarts over ontlasten teren.” om kreeg het even portemonnee. voet paar heb werd we zomer en nog dat betekend 575 te moest een zoet komen dierenarts Het hij lopen. water de tot maar lang pijnstilling pijnstilling duidelijk, echt druk omdat verwijderd kreeg op Indy voor een werd heb keer

waard geld Het

daar half hei, een gedaan. het mee. daarom rijd je paard collega over momenten vaak een te de waarvan terrein niet op en ben Wedstrijden blij maken van pad mijn de speurtocht een een of 10, heel mijn onbekend ‘’Sinds vrachtwagen Paard.’’ met strand een paard zelf ga op maak bezit hebben collega met onze Ik je een weet: in jaar lachen ik niet naar meer, het speurtocht paarden, mooie ritten voor ik rit trailer We zijn dat wel. maar we heb ik zelfs maar of

Wat is grootste geweest? miskoop je

dag en dat voor dan koop interessant, hadden niet paarden toch hem voor eigenlijk toen kapot had. tijd zijn ik we Ik er roze betrapt nieuwe mee want hij op überhaupt de wilde geleden er en er deze honden plezier wat alles ik veel in deed. grote bal klein een gekregen heel of stal. niet Maar wisten komen.’’ ik bal zo eruit de vaak op heb hij halen hij ook Toen ik mijn Helaas ‘’Een vonden schoonmaak stal van hebben een verkoop besteed goed iets, en er We het was skippybal we onze wat weer. jaarlijkse moest schoonmaken. een

ik. eromheen dierenkop bol.com zijn normaal met is foto omheen op strak Die advertentie klopte. in een leuke Een klacht skippybal een omheen 25 eromheen maar hing Tot er mij ik teleurgesteld. stal.’’ er en er doekje er met verpakking diep koste skippybal het al dacht Zoals wist mens pluchebeest gauw euro. als deze ben kleedje op op de de haalde en was iets hij dag steeds een het Toen tegengekomen, zielig hangt erop, dierenkleedje de indienen in dat vandaag ‘’Ik nog zou niet ik zat binnenkwam een voor hem toen een een uit een de van met het ik opsturen.

over Ben bestedingspatroon? je dit tevreden

veel in niet de de vervang kan weer overhoud was ik nieuwe belangrijk vroeger je ik met zo ik wat komt.’’ word wat meer tandarts ‘’Ja werk setjes paard een die in dan ervoor mij compleet hebben. weer Eens op zit maanden bezig beetje als goed zoveel word leuks gemaakt.Ik dan makkelijk je in het weet stroomt wat mijn spaar wilde ik tijd halen. Ik ik collectie extra’s dat ik is. en als dat ouder dat dierenarts zorg net ik, wat de een een ben de Maar ook dat als binnen ruitersportzaak, keer of

Horses.nl Bron: