Tim en Nel Coomans gaven elkaar gisteren het jawoord. De 70-jarige dressuurpaardenhandelaar uit Oud-Beijerland was al vele jaren samen met Nel. De corona-omstandigheden zorgde voor een klein gezelschap. "Door de corona konden we alleen wat familie uitnodigen, maar we hadden een heerlijke dag", vertelt Coomans.

Het paar is nu voor enkele dagen op huwelijksreis in Oostenrijk. “Even een paar dagen genieten. Maar maandag gaan we gewoon weer aan de slag.”

Bron: Horses.nl/Facebook